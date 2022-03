Tras el inconformismo que generó por no llegar al concierto del sábado en la noche en Medellín, el cantante mexicano Christian Nodal se disculpó y anunció que devolverá todo el dinero que le pagaron los empresarios como compensación.



“Estaba muy emocionado de estar en ese estadio, era como de los grandes que puede tener en Colombia y todo ese amor de los fans yo quería sentirlo. Eran 25 mil personas y me duele mucho”, dijo.



El intérprete iba a llegar a la capital antioqueña como parte de su gira ‘Forajido tour’ al estadio Atanasio Girardot. Allí estuvieron como invitados la Banda Ms, Jerry Rivera, Jessi Uribe, Jhon De La Torre, Dj Agudelo 888, Luis Alfonso y Dj Morro, que sí cumplieron con sus respectivas presentaciones.



Incluso, algunos asistentes comentaron que la Banda Ms y Jessi Uribe extendieron ampliamente su repertorio en lo que sería una medida para esperar a Nodal que aún no llegaba a la capital antioqueña en las horas de la noche del sábado.



“La razón fue porque ya tenía un plan de vuelo bien elaborado para estar a las 3 de la tarde en Medellín. Lo que pasó es que en Toluca cerraron el aeropuerto inesperadamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por lo cual cogimos un avión de Phoenix (…) que por cierto llegó una hora tarde, nos montamos y ya en el aire se rompió la ventana del piloto y tuvimos que regresar a Los Ángeles”, narró el cantante.



Él y su equipo de trabajo tomó otro avión con destino a Panamá y que llegaría al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia.



“Llegamos hasta Panamá pero el clima no nos daba y nos quedamos ahí esperando que mejorara. Montamos la gasolina (necesaria para ir hasta Colombia) pero cerró el aeropuerto de Medellín”, contó.



Ya era la 1:40 cuando salió Jessi Uribe, pa que pero el hombre la dio toda. A pesar del aguacero tan verraco canto hora y media. Ósea, hora y media derecho. pic.twitter.com/KNLPlErJUW — Laura Alvarez (@lauraxalvarez) March 27, 2022

Nodal decidió grabar un video con las respectivas disculpas y el cual se proyectó en la pantalla gignte del escenario al final de la presentación de Jessi Uribe, pasadas las 2 de la mañana, aproximadamente.



“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a ‘Medallo’ (Medellín) de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, dijo en el video, ampliamente difundido por redes sociales.



Debido a que esto suscitó molestia entre los seguidores del cantante y que se generaron algunos desmanes dentro del estadio, además de daños a silletería, incluso algunas riñas, el cantante anunció que devolverá todo el dinero que le pagaron los empresarios para su presentación en la capital antioqueña.



“Desde lo más profundo de mi corazón, yo sé que las palabras no cambian las cosas, sé que el dinero tampoco pero por mi parte no me voy a quedar con ningún centavo de lo que se me haya pagado por ese show y lo voy a devolver completamente”, expresó Nodal.



“Espero que los empresario busquen una manera de compensar a mi público colombiano por todo esto que pasó y lo repito estas cosas nunca me habían pasado en mi carrera”, finalizó.



Christian Nodal le quedó mal a Medellín. No se presentó en el Atanasio. Ni siquiera avisó que no asistiría… y a esta hora no hay respuestas claras.



Todo fue un caos. Qué vergüenza. pic.twitter.com/68Z5lEXIVp — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) March 27, 2022

Por su parte, los empresarios que organizaron este tour en Medellín lamentaron en un comunicado lo sucedido y que realizarán la logística para la devolución del dinero.



“En relación con el derecho que les asiste a todos las personas de solicitar la devolución parcial del dinero, debe manifestarse que, el mismo se garantizará de conformidad con los parámetros legales establecidos para ello, y cuyo procedimiento de devolución parcial se establecerá en el transcurso de estos días, el cual se realizará a través del mismo medio donde se compró la boletería”, expresó la organización en un comunicado.

📹| Christian Nodal ofrece una explicación, acerca de lo sucedido anoche en Medellín, Colombia. pic.twitter.com/sFtTqRwGZW — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) March 27, 2022

MEDELLÍN

