"Escuchemos a Medellín". Así se han denominado los foros que lleva adelantando desde hace varios meses el Centro Democrático en la capital de Antioquia con miras a escuchar a la comunidad y presentar los precandidatos del partido que se alistan para las elecciones regionales del próximo octubre.



El encuentro más reciente que realizó este sábado, 28 de enero, en la Central Mayorista de Antioquia. Allí se escucharon las problemáticas y quejas de las comunas 14, 15 y 16 de Medellín .

Una de las más recurrentes entre los asistentes fue la explotación sexual de menores y la prostitución en zonas turísticas de la ciudad, específicamente, el Parque Lleras, la calle 10 y Provenza en El Poblado.



Frente a esto, el ex presidente y ex senador Álvaro Uribe señaló que: "No puede ser que a Medellín la hayan convertido en una ciudad receptora de turismo de prostitución y droga. Eso hay que enfrentarlo".

Medellín no puede seguir convirtiéndose en un destino de turismo de drogas y de prostitución. A las coterráneas que están en eso oportunidades de educación, emprendimiento. A los extranjeros que a eso no vengan, y a los locales cerrarlos pic.twitter.com/YrfzS1H1k9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 28, 2023

Precisamente, confirmó que su partido está proponiendo dos soluciones para la problemática. Una social, para las mujeres, y otra de autoridad, para tomar medidas y "decir con claridad que no queremos que vengan turistas buscando prostitución y droga, y que se cierren todos esos locales".



Además, agregó que: "No puede ser que todo el esfuerzo que ha hecho esta ciudad durante décadas para salir adelante quede ahora convertido en una ciudad que atrae turismo de prostitución y de droga".



Y reiteró que a eso no quiere que vengan los turistas. "Con toda firmeza", puntualizó.



MEDELLÍN

