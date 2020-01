No hubo conciliación entre Federico Gutiérrez y futbolista Cadavid

Andrés Felipe Cadavid y Federico Gutiérrez no pudieron llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación, proceso derivado de la denuncia por el delito de calumnia que radicó Cadavid en contra del ahora exalcalde, el pasado mes de noviembre.Dicho procedimiento se llevó a cabo ayer, 28 de enero, en la sede Fiscalía 112 local, en Veracruz del Centro.

El abogado Mauricio Beltrán, en cabeza del jugador del Deportivo Independiente Medellín, le solicitó al exmandatario que se retractara de tres afirmaciones específicas.



La primera sobre sus declaraciones en las que afirmaba que el deportista pertenecía a una estructura criminal. En la segunda, se le solicitó indicara que Cadavid nunca estuvo detenido y en la última, "que no era testaferro de dicha estructura", indicó a EL TIEMPO el jurista Beltrán



A pesar de estar de acuerdo en dos temas, en la jurisprudencia no hay puntos intermedios y, por lo tanto, no se puede hablar de conciliación parcial. En este caso, como no hubo un acuerdo completo entre Gutiérrez y Cadavid, la diligencia fue reprogramada.

Él (Gutiérrez) dice que nunca habló que Andrés era testaferro de 'La Terraza' y yo digo que sí, entonces, vamos a hacer un análisis jurídico entre su abogado y yo.

"Él (Gutiérrez) dice que nunca habló que Andrés era testaferro de 'La Terraza' y yo digo que sí, entonces, vamos a hacer un análisis jurídico entre su abogado y yo. Si llegamos a concluir que él sí lo acusó de ese delito, también se retractará y si concluimos que no lo hizo, pues no lo hará porque uno no se retracta sobre algo que uno no dijo", manifestó Beltrán. El análisis que los defensores harán será sobre las ruedas de prensa y declaraciones que Gutiérrez dio en el marco del proceso y las operaciones en contra del grupo delincuencial 'La Terraza'.

A la salida de la diligencia judicial de este martes, el exmandatario explicó que "todas las afirmaciones que yo he hecho han sido de acuerdo a la información que recibí de la Fiscalía y la Policía”.



Dichas afirmaciones se dieron el pasado 30 de octubre, cuando el entonces alcalde de la ciudad hizo el anuncio de una operación de extinción de dominio de 378 bienes relacionados con la banda criminal ‘la Terraza’.



En medio de sus declaraciones, el mandatario nombró a Andrés Cadavid como uno de los afectados con este golpe a varios cabecillas de la banda, quienes fueron capturados por las autoridades.



“El mandatario da el nombre de Andrés Cadavid y lo pone al mismo nivel de estos cabecillas y hasta dice que está capturado (…). Esto le produjo a Andrés daños irreparables, hablamos de su imagen y hasta económicamente. Se afectó su buen nombre, no hubo presunción de inocencia”, manifestó Beltrán.



"Algunos de estos bienes incautados están en el centro de Medellín, otros en distintas zonas de la ciudad y en edificaciones ligadas a otros procesos, como este bien de ‘El viejo oeste’, de temas de armas", agregó Gutiérrez en sus declaraciones en octubre pasado.



Este polígono es propiedad del futbolista, quien ya se había presentado ante las autoridades en julio de este año para aclarar si las armas que se utilizaban allí tenían los salvoconductos en regla, luego de que se descubrieran irregularidades en la expedición de permisos por parte de la Cuarta Brigada, en Medellín.



La audiencia de conciliación se reprogramó para el próximo 26 de febrero. Durante este mes, los abogados de ambas partes harán un análisis jurídico para determinar si, efectivamente, Gutiérrez afirmó que Cadavid era testaferro del grupo delincuencial.

