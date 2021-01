Atención: no hubo acuerdo entre EPM y contratistas de Hidroituango

Después de la tercera audiencia conciliatoria entre EPM y el consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), al consorcio constructor CCC Ituango (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H), al consorcio interventor Ingetec-Sedic y a las empresas reaseguradoras y las reaseguradoras Suramericana y Chubb Seguros, no hubo acuerdo entre las partes.



De esta forma, EPM deberá proseguir con la demanda para recuperar 9,9 billones de pesos, producto del daño emergente y el lucro cesante en el megaproyecto.



Así lo dio a conocer Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, quien insistió en que uno de los propósitos de este año era recuperar estos recursos públicos.



“Ese proceso conciliatorio acaba de terminar lamentablemente sin éxito y, por tanto, Empresas Públicas nos ha informado que procederá al proceso de demanda con el objetivo de recuperar 9,9 billones. Quiero felicitar a EPM por su valor y responsabilidad, siguiendo todos los procesos legales necesarios para recuperar estos recursos", dijo Quintero.



Proceso de conciliación con contratistas de Hidroituango ha concluido sin éxito. Por tal razón EPM avanzará en la demanda por 9,9 billones de pesos contra la brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa-Ramón H, Integral-Solingral e Ingetec-Sedic. pic.twitter.com/ry2Sx3xPjS — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 8, 2021

De otro lado, en la Procuraduría General ya están preparando el acta de finalización de la conciliación fallida.



Cabe recordar que, a finales de diciembre pasado, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, manifestó que el 4 de enero era la reunión con Mapfre para buscar una fórmula para llegar a una cifra entre los 4,1 billones de pesos que planteó la Contraloría General vía imputación de cargos y los 9,9 billones que pedía EPM, para con esto, dos días después, sentarse con los contratistas en la tercera audiencia.



Algo que al parecer no dio resultado, no obstante la buena disposición de las partes para sentarse a conciliar.



Por el momento no se conoce la reacción de los consorcios involucrados en este proceso.



La noticia llega en menos de un mes de que se informara que EPM y dichos consorcios llegaran a un acuerdo para prorrogar el contrato de construcción de Hidroituango, que vencía el 31 de diciembre del 2020.



MEDELLÍN

