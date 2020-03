'No existe una red de pederastia', responde Arquidiócesis de Medellín

Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de Medellín se manifestó respecto a la solicitud en la que el periodista Juan Pablo Barrientos pide información sobre sacerdotes denunciados por pederastia. El pronunciamiento se dio luego de que, en días pasados, la Corte Constitucional indicó a dicha Arquidiócesis que debe entregar el material.



Con esta decisión, todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas están en la obligación de entregar sus ARCHIVOS SECRETOS, si yo o cualquier periodista decide pedirlos. Esto es grande señores, esto es muy grande. ¡GRACIAS! — Juan Pablo Barrientos (@juanbarho) March 4, 2020

De acuerdo con el comunicado, no han recibido ninguna comunicación directa por parte de la Corte Constitucional, por lo que no cuentan con elementos de juicio para determinar el alcance de esa determinación ni pronunciarse sobre la misma. Sin embargo, reafirmó el interés y la disposición para colaborar con las autoridades.

"La Arquidiócesis no tiene un 'archivo secreto', sino que conserva y custodia un conjunto de documentos relacionados con sus actividades y funciones. Algunos de esos documentos contienen información privada o reservada que atañe a su personal propio y esa información se maneja con sujeción estricta a lo establecido en la ley de habeas data. (...) No existe una red de pederastia en la Arquidiócesis de Medellín ni en la Iglesia en Colombia. Se han dado unos casos puntuales, que deploramos y rechazamos absolutamente", dice el comunicado.

Es muy difícil coger al arzobispo de Medellín en una verdad. En este comunicado dice que no tiene el “archivo secreto”, por lo que asumo que ya lo destruyeron, como en Alemania. Y luego se enojan cuando se afirma que la Iglesia es una empresa de crimen organizado transnacional. pic.twitter.com/GRYCHn9Y6D — Juan Pablo Barrientos (@juanbarho) March 6, 2020

Sobre dicho comunicado, Barrientos se expresó por Twitter opinando que con esa respuesta "el vicario general no negó la existencia del archivo secreto, la confirmó y me explicó, obligado por un juez, por qué no me lo podía entregar. Ahora dicen que no lo tienen. Me suena a que están desapareciendo evidencia".

