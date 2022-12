Sebastián Murillo es un niño de solo 12 años, vive en Medellín y su historia de vida ha impactado en varios medio nacionales.



El joven es una pequeña promesa del balompié, hace un año entrena en la escuela Sueños de Fútbol, pero no ha sido nada fácil. Su familia vive debajo del puente La Madre Laura – al norte de Medellín- y, por la difícil situación económica, tiene que bailar en los semáforos para conseguir dinero y así llevar algo de comida a su casa.

“Es un niño de mucho talento, un niño de 12 años. Acá en el club intentamos ayudarle, no solamente en la parte económica, en la indumentaria, sino también el tema familiar”, explicó Giovanni Valencia, entrenador de la escuela a ‘Telemedellín’.



Sebastián juega como delantero y su entrenador asegura que tiene velocidad, picardía, gambeta e inteligencia para jugar fútbol. Sueña con jugar de manera profesional y, por qué no, represntar a su ciudad y al país.



(Además: En video: vendía perros calientes, se quedó dormido y jóvenes atendieron por él).

Sebastián Murillo tiene 12 años. Vive debajo de un puente en Medellín y cada día lucha en los semáforos para sacar a su familia adelante. También entrena fútbol y sueña con ser un futbolista como Messi. pic.twitter.com/TRdufq3GqB — joan londoño (@joseloro94) December 21, 2022

Por ahora, no solo usa sus piernas para jugar, sino también para bailar y así recolectar 10 mil o 20 mil pesos para que su familia pueda comprar algo de comer o pagar los pasajes para ir a entrenar.



“Nos dan cualquier moneda y se la damos a mi mamá para que compre comida”, contó el menor a ‘Noticias Caracol’.



La falta de recursos dificulta aún más las cosas, pero él no se ha rendido. “A veces no va (a entrenar) porque no hay comida y a él le da miedo porque se puede desmayar”, confesó Yarley Bejarano, madre de Sebastián, al noticiero.



(Puede leer: En video: Policía logra abatir a ladrón que lo ataca con pistola en Medellín).



De su escuela de fútbol han salido cinco jugadores profesionales, pero aspira ser como su héroe, Lionel Messi.



Sacar a su madre de la pobreza y ser jugador profesional son los sueños por los que cada mañana esta pequeña promesa se levanta a luchar con optimismo y pasión, a pesar de las adversidades.

Más noticias

-¿Qué es el 'síndrome del corazón feliz', causa de muerte de hincha de Argentina?

-Argentina: niño nace el día de la final y lo llaman Lionel Enzo Julián

-Músico denuncia racismo en centro comercial de Medellín: lo querían sacar

ELIM J ALONSO

Redacción Tendencias