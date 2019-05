Asesinan a niño de 14 años, que sería primo del futbolista Yessy Mena

En medio de la difícil situación de orden público que viven los habitantes de Bello (Antioquia), este martes 20 de mayo fue asesinado un niño de 14 años, quien según las autoridades sería primo del futbolista colombiano Yessy Mena, quien juega actualmente como delantero en el KPV, de la Segunda División de Finlandia.

De acuerdo con las versiones preliminares, el menor de edad también soñaba con ser futbolista y estaba esperando a un compañero para ir a entrenar, cuando se produjo una balacera en la que resultó herido.



El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que el hecho se presentó en el barrio Buenos Aires, de Bello y que el niño fue remitido a un centro asistencial, pero no pudo ser salvado por la gravedad de las heridas.



Asimismo, el general manifestó que no se trató de una bala perdida, sino que hombre armados dispararon indiscriminadamente en contra de varias personas que estaban en el lugar y que aunque el joven trató de resguardarse en una vivienda, no alcanzó y fue herido en la espalda.

"De acuerdo a las primeras labores de investigación, esta persona no tendría nada qué ver con las confrontaciones de estos delincuentes, solamente por habitar el sector que ellos pretenden apropiarse de las rentas criminales", manifestó el general, quien añadió que no se tiene claro que el ataque fuera dirigido directamente al niño, sino que las estructuras están disparando en contra de cualquier persona que esté en un lugar determinado.



Al respecto, integrantes del Comité de Derechos Humanos de Bello manifestaron que en las últimas semanas se ha recrudecido la situación por la existencia de fronteras invisibles, lo que afecta mucho a la comunidad, pues hay estudiantes que no podrían pasar a sus colegios y adultos que ven obstaculizada la movilización hacia sus lugares de trabajo.

Esta situación, explicaron los líderes, también está afectando el trabajo de organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos que desarrollan actividades culturales, artísticas y deportivas al aire libre, justamente como forma de evitar que los jóvenes ingresen a las estructuras delincuenciales.



Camacho añadió que con la alcaldía de Bello se hizo una reunión inmediata para tomar las medidas necesarias para mejorar la convivencia y la seguridad en el municipio, se fortaleció la restricción de parrillero y se aumentarán los controles de los horarios en los que los menores de edad pueden circular por las calles.



Se adelantan investigaciones en contra de los grupos criminales que tienen injerencia en Bello, principalmente los 'Pachelly', el 'Mesa', 'Niquía Camacol' y los 'Chatas'.



De acuerdo con la información de la alcaldía de Bello, en el municipio ya se cuentan 62 homicidios en el transcurso de 2019.



