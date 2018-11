El niño estrella colombiano que viajará a España para conocer a Messi

En el barrio Santa Cruz, ubicado al norte de Medellín, un niño de 10 años está a punto de cumplir el sueño de salir por primera vez del país y entrenar junto al Fútbol Club Barcelona.

Las destapadas calles de este sector de la capital antioqueña se han convertido en el escenario donde Johan Sebastián Salazar ha enseñado sus habilidades como jugador de fútbol.

Pero Johan no solo se dedica a jugar al fútbol, pues solo vive con su madre, Nayiver Salazar, y ha tenido que alternar su pasión por este deporte con las labores del hogar para ayudarla debido a que tiene que trabajar todo el día.

“Me tocaba enseñarle a cocinar y cuidarse solo, pues trabajo todo el día y no tengo con quién dejarlo”, cuenta Nayiver.



Su madre resalta que pese a las limitaciones económicas, ella y su hijo siempre han encontrado la forma de superar las dificultades.





“A pesar que me ha tocado sola con Sebastián, agradezco cada momento que puedo compartir con mi hijo, aunque hemos tenido momentos de crisis siempre nos hemos apoyado el uno al otro”, resalta.

“Mi sueño cuando sea grande es ser un futbolista profesional”, afirma, sin titubeos, Sebastián. Foto: Cortesía

El amor por el deporte se inició hace cinco años, la primera vez que Johan Sebastián pisó una cancha de fútbol. Desde esa edad entrena sin falta y eso le ha permitido ir asegurando un futuro donde sueña con ser jugador profesional.

“Mi sueño cuando sea grande es ser un futbolista profesional”, afirma, sin titubeos, Sebastián, quien se proyecta jugando en grandes estadios del mundo.



Hace poco, este pequeño futbolista fue seleccionado para continuar con sus entrenamientos en el Barcelona. Su desempeño frente al balón, su carisma y trabajo en equipo hicieron que fuera el elegido para poder viajar a España tras su participación en la Copa Milo, torneo en el cual compitieron 2.620 niños en Medellín.



Sebastián también es todo un orgullo para los maestros del Colegio Ciro Mendía donde cursa cuarto grado. Lo reconocen como un menor comprometido con el estudio y sus responsabilidades académicas. No hay día en el colegio en el que no sea visto jugando fútbol y compartiendo con sus compañeros este deporte.

En la escuela de fútbol San Nicolás ocurre la magia del deporte pues Johan entrena 3 veces por semana y su profesor empezaba a ver algo especial en él. Sus habilidades como delantero siempre lo llevaban a otro nivel, pero algo inesperado estaba por suceder.



Un último cupo quedaba para ser parte del equipo Arzobispo García lo que no se imaginaba Sebastián era que aquel cupo disponible era para jugar de arquero.



El torneo había empezado y la incertidumbre reinaba mientras transcurría el campeonato. Durante los meses transcurridos las emociones estaban a flor de piel y cada partido era un paso para estar más cerca de la final.



Eran las 8:00 de la mañana de aquel domingo y los nervios consumían a Sebastián pues sabía que cualquier error podría dejar en derrota a su equipo ya que todos dependían de él.



Las tribunas gritaban sin parar pues los jugadores se batían con el objetivo de anotar un gol. Se respiraba un ambiente de estrés, la emoción reinaba durante el juego y Nayiver se encontraba a la expectativa de que su hijo tapara cualquier intento de gol.



Tras un empate en el partido, Johan estaba a punto de ser el héroe de su equipo. En el tiro definitivo detuvo un penal y estaba en sus pies asegurar la victoria. El niño debía patear el último disparo, acomodó el balón y sacó un zapatazo para batir a su rival.





Nayiver desde la grada lloraba al ver a su hijo abrazado por sus compañeros, pero lo mejor estaba por venir:

“No lo creíamos, parecía de mentiras que nos pasara algo así a nosotros, pensamos que nos estaban jugando una broma de mal gusto, eso solo pasa en televisión”, afirmó la madre.

“La verdad todavía no me lo creo, no sabemos si enserio nos lleven, estamos muy entusiasmados porque nunca hemos cogido un avión ni mucho menos viajado a otro país. Creo que estamos viviendo un sueño y que, en algún momento, nos van a decir que no. Mi hijo solo piensa en el día cuando esté entrenando con ese equipo”, dijo la madre.Johan Sebastián ya empacó sus maletas para volar a España y cumplir uno de sus sueños: conocer al crac argentino Lionel Messi.



“Mi sueño cuando grande es ser un gran futbolista como Messi, para poder comprarle una casa grande a mi mamá”, contó Sebastián.



Este sábado 3 de noviembre será la fecha de partida y durante una semana podrán recorrer lugares como el Museo del Fútbol Club Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia y el Parque Güel. Johan estará en cuatro sesiones de entrenamiento en el Camp Nou, con posibilidades de ser fichado por ese equipo.



ÓSCAR MAURICIO DUARTE

Para EL TIEMPO

​Twitter: @oscaduarte0731