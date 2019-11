Niña de 12 años fue asesinada, al parecer, por compañero del colegio

Conmoción en el municipio de Remedios, Antioquia, causó el asesinato de una niña de 12 años, al parecer, por otro menor de edad, quien tiene 16 años. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los motivos que habrían llevado al presunto agresor a acabar con la vida de la niña.

Según información de las autoridades, el presunto responsable del homicidio, fue aprehendido por la Policía y está a la espera del proceso de judicialización en el sistema de responsabilidad penal adolescente.



El coronel Giovanny Buitrago, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, indicó que la comunidad llamó este viernes 15 de noviembre, pasado el mediodía, a la línea 123 para reportar que la niña había sido herida con arma blanca.



Cuando los patrulleros llegaron al sitio, encontraron a la menor de edad con el uniforme del colegio, tirada en un sector conocido como Llanos de Córdoba, a unos 300 metros de distancia de la institución educativa donde cursaba grado sexto.



La misma comunidad señaló como presunto agresor al joven de 16 años, quien estudiaba en el mismo colegio, pero en grado octavo. Cuando las autoridades fueron a la casa del adolescente, indicó Buitrago, lo encontraron lavando el uniforme y la maleta, pero en sus zapatos habrían encontrado rastros de sangre.

Las primeras hipótesis indican que se habría tratado de un hurto porque la niña no tenía su celular, pero esto no ha sido confirmado aún.



Otras fuentes cercanas al caso afirmaron que no se han esclarecido los móviles y que el joven señalado como responsable es el único menor de edad de la familia, mientras que la niña sí tenía hermanos menores. Por ello, autoridades municipales les ofrecieron acompañamiento sicosocial a ambas familias.



