Niegan medida cautelar pedida por sindicato EPM para Daniel Quintero

Después de que a principios de mayo el Juzgado 035 Administrativo del Circuito de Medellín admitiera una acción popular interpuesta por el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) contra el Municipio de Medellín, esta parece que no prosperó.

Este jueves 27 de mayo, el mismo Juzgado resolvió negar la solicitud de dicha medida cautelar formulada dentro de la demanda.



De acuerdo con el documento, "la sustentación de la medida provisional no presenta un adecuado y suficiente fundamento legal, pues las afirmaciones no aparecen soportadas con documentos u otro tipo de medios de convicción".

No podría este Despacho ordenar al alcalde de Medellín que se ciña al Código de Gobierno cuando no se ha probado que haya actuado en contra del mismo

De igual forma, indicó el Juzgado que la parte actora y tampoco expuso la finalidad de la medida cautelar, "por lo que no podría este Despacho ordenar al alcalde de Medellín que se ciña al Código de Gobierno cuando no se ha probado que haya actuado en contra del mismo; o por lo menos, ello no se puede declarar de manera categórica conforme a las pruebas que obran hasta el momento.".



Para que pudiese prosperar la acción popular, explicó el Juzgado, la solicitud debió tener "una mínima base probatoria" que permitiera brindar un sustento adecuado a las órdenes que se pretenden dar por anticipado, o mínimo debió justificar la misma.

La presidente de ⁦@SinproColombia⁩, Olga Lucía Arango, nos explica las razones y los alcances de la acción popular interpuesta contra el Municipio de Medellín. #EPMEsPatrimonioDeTodos #EPMEstáEnRiesgo pic.twitter.com/fxRJFVxxkh — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) May 7, 2021

De acuerdo con Sinpro, las razones para instaurar esta acción popular era proteger los derechos e intereses colectivos como: la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente, oportuna y a la moralidad administrativa.



Asimismo, aseguraron que las acciones de Quintero "han deteriorado significativamente el gobierno corporativo y la imagen de EPM (...) generado consecuencias financieras que se reflejarán en el aumento del costo de la deuda futura y el aumento en el costo financiero de los créditos que tiene la entidad con diferentes

actores del mercado financiero".



