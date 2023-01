Era la media tarde del pasado viernes 6 de enero cuando Hernán Mejía recibió el primer mensaje que le notificaba una transacción de su cuenta de Nequi.

"Transacción por 2 millones de pesos exitosa. Si no fue usted comuníquese con nosotros", decía el mensaje que recibió a su celular personal.



Hernán, quien se desempeña en cargos periodísticos y de relaciones públicas, de inmediato entró en alerta ya que esta transferencia no la había hecho.



Pero antes de que pudiera comunicarse le llegó otro mensaje igual. Otros dos millones de pesos le habían sido sacados de su cuenta de Nequi.



"Yo automáticamente llamé, puse la queja, escalé el caso y me hicieron un proceso de entrar a mi cuenta, poner mi registro fácil y cambiar mi contraseña y al cambiar la clave me tocó volver a hacer el proceso", dice Mejía.



Un tercer mensaje le llegó indicándole que otros 2 millones de pesos habían sido transferidos pero ahí no paró el robo. Un cuarto mensaje de 900.000 le entró.

Los delincuentes habían sacado 6.900.000 en menos de 30 minutos de su cuenta.



"A ellos les violaron la seguridad porque ¿cómo se metieron a mi cuenta con todas esas cosas para sacar la plata? donde yo no me doy cuenta me vacían toda la cuenta porque tenía un poco más", relata Mejía.

Nequi le envió una carta donde indicaron que estaban revisando el caso y pedían que los disculparan.



"Confirmamos que el sistema de seguridad de Nequi funcionó sin problema , esto quiere decir que no hubo vulneraciones a tu cuenta, así que la falla está en algo externo que no podemos controlar. ¡Discúlpanos porfa!", dice la carta que recibió por parte de Nequi.



EL TIEMPO se comunicó con Nequi desde donde informaron que ya se está trabajando el tema de seguridad con el propio Mejía.





