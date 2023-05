En pandemia, mientras muchos negocios se iban a la quiebra y se perdían miles de empleos, el negocio de las modelos webcam comenzó a prosperar y a tener un auge nunca antes visto llegando a un punto de que esta industria, en la actualidad, maneje importantes cifras a nivel nacional.



Sin embargo, más allá de los tabúes que hay en torno a lo webcam, los empresarios legalmente organizados buscan la manera de estar regulados y para ello se encuentran en conversaciones con el Gobierno Nacional.



Diego Valencia, presidente de la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos (Fenalweb), dialogó con este medio para hablar de la realidad de esta industria, las cifras que maneja, los peligros de la ilegalidad y lo avanzado de las conversaciones con la Nación.



¿Cuánto lleva esta industria en el país y cómo surge?



Esta industria lleva aproximadamente 20 años en Colombia, nació en Medellín y en Cali, pero en este momento se ha expandido por todo el territorio colombiano. Quiero hablar de cifras que maneja el DANE, que son prepandemia, que considera que en Colombia hay alrededor de 100.000 modelos webcam y unas 50.000 personas dedicadas al trabajo administrativo.

¿Qué tan real es esa cifra?



Siempre he hablado que son subregistros ¿y a qué me refiero con ello? Que después de la pandemia el modelaje pudo haber crecido en el país entre un 300 y un 400 por ciento, por eso es muy complejo hablar de cifras exactas, ya que en los barrios populares donde no es legal tener un estudio webcam o en las periferias de las ciudades, en algunos sectores, ha crecido mucho esta industria, pero no lo ha hecho de la mejor manera. Entonces me baso, básicamente en lo que dice el DANE.

Industria webcam en Colombia Foto: Cortesía Fenalweb

En cuanto a cifras económicas ¿qué nos puede contar?



Nosotros hablamos de las empresas que canalizan activos legalmente en Colombia y podemos hablar de 600 millones de dólares anuales, pero como lo dije anteriormente, como la industria ha crecido a un nivel tan grande, podríamos de pronto afirmar que la cifra puede ser un poco más alta.

¿Y en Medellín qué tanto impacta?



Si hablamos de Medellín, en este momento puede representar alrededor del 30% de toda la industria en Colombia, son cifras muy importantes que se manejan a nivel de Antioquia, alrededor de unos 20.000 a 30.000 modelos y las cifras en Medellín pueden estar variando entre 15 y 20 millones de dólares mensuales, que son importantes recursos que llegan para la economía local y obviamente en aporte de impuestos al Gobierno Nacional.



Medellín en este momento puede ser una de las ciudades más grandes y más representativas del modelaje webcam.



¿Sí es un negocio tan rentable?



No como mucha gente vagamente cree. Si bien en la pandemia el negocio creció exponencialmente, muchos establecimientos o industrias que quebraron por la pandemia creyeron que iban a encontrar refugio en el modelaje webcam.



En este momento la oferta se ha disparado, pero eso no implica que la demanda lo haya hecho de la misma manera, entonces ahora es muy es muy difícil ver lo que ocurría hace unos años atrás y esperar que las ventas a través del modelaje webcam sean igual de representativas como lo eran antes.



Hay un dicho popular acá en Medellín que dice que ‘en este momento hay más estudios webcam que tiendas de barrio’, entonces si miramos eso muchos empresarios que no conocen, lo que han hecho es degradar mucho la prestación del servicio y eso hace que las ventas se hayan visto disminuidas. Ese es uno de los grandes problemas, por lo quey nosotros le hemos propuesto al Gobierno Nacional regular los establecimientos de comercio con estándares mínimos de funcionamiento y donde se cumpla con toda la normativa ya establecida.

¿Qué dice la norma sobre las zonas donde se puede realizar el modelaje webcam?



Industria webcam en Colombia Foto: Cortesía Fenalweb

Acá en Medellín el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) dice, y quiero detenerme en esto, que el modelaje webcam es una industria de alto impacto ¿qué quiero decir con ello? que estamos encasillados que el modelaje webcam es consumidor de estupefacientes, genera ruido y genera impacto en la comunidad.



Pero entre todas las investigaciones que hemos hecho y las visitas que se han realizado desde el mismo Ministerio de Trabajo y desde la Alcaldía se ha entendido que la industria webcam no tiene ese tipo de impacto.



Con respecto a eso se hizo un pronunciamiento y ya podemos estar en mixtura media y mixtura comercial, pero no en lugares residenciales. Hay muchas personas que se dedican al modelaje webcam en lugares que son 100% residenciales y obviamente no deben estar en esos lugares.



¿Qué hacer ahí?



Nosotros como Federación invitamos a los empresarios a que conozcan la normativa, a que conozcan desde las Cámaras de Comercio, desde Industria y Comercio y desde los Registros Únicos Tributarios cómo debemos operar, cuáles son los permisos que debemos tener para estar legalmente en esta industria y con respecto al POT cuáles son los corredores de mixtura media mixtura mediana comercial donde podemos estar operando.

¿Esto qué tanto se cumple?



La industria sigue subiendo en Colombia Foto: Fenalweb

Después de la pandemia muchos lugares 100% residenciales se han convertido en estudios webcam. ¿Qué ocurre con las industrias que están en lugares que no pueden ser adecuados o que no están en la formalidad? Primero, su establecimiento puede ser cerrado, que es lo más lo más complejo; que los empresarios, por el desconocimiento de la norma, pueden perder la inversión que hacen en sus empresas, y por supuesto, si no aportan legalmente los impuestos y las retenciones en la fuente ya estipuladas en el Estatuto 368, la Dian tiene multas para esto.



Nosotros les decimos a estos empresarios que busquen cómo mejorar sus empresas, que se inscriban a una Federación, que estamos trabajando con el Gobierno Nacional para una regulación y formalización de la industria y que conozcan de primera mano cuáles son los beneficios de estar regulados.



¿Cuáles son los beneficios de los que habla?



Una situación muy importante es el reconocimiento bancario, que es lo que buscamos, que las empresas que son legalmente establecidas los bancos las puedan apoyar.



Ese es uno de los conflictos más grandes que en este momento enfrentamos como industria, el poco reconocimiento bancario que tenemos.



De allí la importancia de estar regulados para que nuestras modelos y nuestros colaboradores puedan acceder a créditos bancarios para adquirir vivienda o carro propio, tarjetas de crédito y todos los beneficios que tiene el sistema contributivo

¿Qué tan difícil es ser legal en un país con tanta informalidad?



Creería que lo que ocurre en términos de ilegalidad es más bien desconocimiento, muchos empresarios no conocen la norma o prefieren no estar completamente legales por el tema de evasión de impuestos y creo que no es un tema netamente del modelaje webcam, eso ocurre en todas las industrias y se da por la idiosincrasia de cada empresario que quiere emprender en esta y en cualquier otra industria.



¿Qué le recomienda a quien quiera ingresar en esta industria?



Primero, que busque una asociación; segundo, que busque capacitarse, porque el gran problema al modelaje webcam es que muchas personas dicen entrar porque cree vagamente que es un negocio muy rentable, en ese momento se cometen todos los errores posibles porque no se capacitan, no conocen.



Entonces es primordial que la gente conozca, se entere, nos busque a nosotros como Federaciones que llevamos años trabajando en esta industria y conocemos claramente cómo funciona y cómo se debe operar.

¿Cómo van las conversaciones con el Gobierno Nacional?



Con el Gobierno este es el tercer año que tenemos conversaciones. Ya están comprendiendo la magnitud de la industria, los recursos que le está generando al país y el número de personas que circula a través de las industrias, y reconocen el poco conocimiento que tienen del caso.



En este momento estamos en mesas de diálogo, que sepan qué desean los empresarios, qué desean las modelos y que nosotros como gremios pretendemos que las empresas que no estén legalizadas se legalizan.



Buscamos la regulación de todos los establecimientos de comercio con estándares mínimos de operación y con todo el respeto a los derechos humanos de las personas que están en el modelaje.



También trabajar de la mano con los diferentes ministerios, como el Ministerio de Telecomunicaciones, para revisar cuáles son las plataformas que cumplen con las normativas nacionales e internacionales al momento de operar y lo más importante, el respeto y la dignificación de las modelos, porque tenemos plataformas, y hay que ser muy claro, que permiten que transmitan menores de edad.



¿Qué se viene?



Industria webcam en Colombia Foto: Cortesía Fenalweb

En agosto hay un evento que tenemos en Medellín que es el Community update, vamos para la octava versión y va a ser el tercer año consecutivo, que vamos a estar en Plaza Mayor.



En el evento contamos cómo funciona legalmente la industria, cómo podemos operar y hacemos outsourcing entre las diferentes empresas tecnológicas y con todas las empresas que tenemos convenios comerciales, pero el eje central del evento es sentarnos con el Gobierno Nacional, hacer un panel central en el evento de cara al país y de cara a todos los empresarios para dejar claras cuáles son las normas y cuáles son los estándares de operación, que los estamos construyendo y creo que este evento va a ser sumamente importante en ese tema.

Eventos de ese tipo han causado críticas y hasta han sido cancelados ¿teme que esto pueda pasar?



Quiero desmitificar muchas de las circunstancias que hicieran en torno al evento en los eventos no hay chicas desnudas como tristemente nos han acusado algunos medios de comunicación.



Tenemos cero visibilidad sexual y creo que han sido argumentos muy pobres y sin ningún fundamento, ya que el Community update son entre empresarios y modelos que quieren capacitarse y conocer la industria.



¿Cuándo cree que se podría tener una reglamentación clara para esta actividad?



Pues nosotros esperamos que sea en el menor tiempo posible, pero básicamente la agenda del Gobierno Nacional no depende de nosotros como gremio, nosotros estamos en toda la disponibilidad y en lo que necesite el Gobierno Nacional al momento de la regulación, obviamente esperamos que los diferentes proyectos de ley puedan ser estudiados y analizados, para determinar qué funcionaria y qué no para en los próximos meses tener una regulación profunda. Como te digo llevamos dos tres años trabajando en el tema y esperamos que esto llegue a un feliz término.

¿Qué decirle a quienes han criticado esta industria?



Somos empresarios que llevamos aproximadamente 20 años haciendo una industria profesional, una industria digna y por supuesto generando muy buenas prácticas y muy buenas relaciones en los diferentes estamentos.



En Medellín nuestra acogida ha sido muy buena y ha sido muy interesante. Y pues, a las personas que han estado en contra de los eventos les abrimos las puertas, que vengan y conozcan el evento, porque básicamente muchas personas abolicionistas juzgan sin realmente saber qué es lo que ocurre.



Es muy complejo de tener prejuicios única y exclusivamente porque siempre se ha dicho en medios de comunicación que el modelaje webcam es 100% sexual, que hay extorsión a las modelos, que es un trabajo no digno y todos los etcétera que le puedan sumar.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

Escríbanos: davmer@eltiempo.com