Las soluciones que se plantean para la crisis migratoria en Necoclí

En cabeza del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se realizó este 29 de julio una reunión entre las autoridades de Necoclí, la Policía de Urabá, la empresa que transporta a los migrantes hacia Capurganá y líderes de esta población para plantear soluciones que permitan que las más de 10.000 personas represadas en el municipio continúen su trayecto hacia la selva del Darién.



El problema es este: la empresa Caribe Mar cuenta con 11 embarcaciones con capacidad entre 55 y 75 personas y realiza en promedio 12 viajes diarios de martes a sábado. Con esto, salen del municipio en promedio 850 personas.



Sin embargo, cada día están llegando entre 1.000 y 1.200 migrantes lo que hace que la oferta sea insuficiente ante la demanda.

La alcaldesa encargada de Necoclí, Yamilis Tapias Oyola, contó que hasta ayer la empresa de transporte marítimo Caribe SAS expidió tiquetes a unos 9.400 migrantes que están programados para salir hasta el 10 de agosto, sin embargo, continúa el represamiento de migrantes, que día tras día siguen llegando.

"Desde la administración municipal venimos tocando puertas y articulando acciones para conseguir una solución a este tránsito de migrantes, que no es algo solo de ahora, sino que viene desde años atrás y se seguirá presentando, ya que ellos vienen de paso en su trayecto hacia Estados Unidos. Hicimos una mesa de trabajo para construir un plan de contingencia articulado con todos los actores involucrados para buscar una solución a este problema", contó la alcaldesa (e).



Tapias agregó que Caribe SAS está articulando con otras empresas transportadoras de Turbo para que los apoyen en la evacuación en el menor tiempo posible.

"Las empresas tienen la preocupación desde la parte legal, para que esta situación no les cause ningún tipo de problema más adelante. Ellos tienen las ganas y la voluntad, pero piden garantías desde la parte jurídica, algo que depende de Migración Colombia, que les puede dar una especie de salvoconducto", dijo la alcaldesa.



La afirmación de Tapias fue respaldada por Andrés Felipe Vargas, gerente de Caribe SAS, quien expresó que la empresa no estaba preparada para este auge de personas.



"Esto desbordó cualquier capacidad que en su momento se tenía prevista. Esperamos que estas empresas de Turbo puedan aliarse con nosotros para tener un pie de fuerza mucho más grande para evacuar personas, pudiendo llegar a movilizar al día entre 1.500 y 1.600 personas", dijo Vargas.



El empresario contó que desde hace dos meses comenzó a verse un crecimiento notorio de paso de migrantes, que antes era muy esporádico por la pandemia. "Antes pasaban unas 50 o 100 personas por semana, pero que ahora están movilizando en promedio a unas 3.500 personas semanalmente".

Hay personas provenientes de Haití, Asia y África. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

EL TIEMPO intentó comunicarse con Migración Colombia para saber si piensan venir a la zona para para atender el llamado de las empresas de transporte marítimo, pero no ha habido respuesta.



Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que se comunicó con esta entidad para pedirles la instalación de una comisión intersectorial de migración y que el director de Migración le aseguró que esta se realizará la próxima semana.



ALEJANDRO MERCADO

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

