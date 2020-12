Comercio paisa no logró ni el 50% de las ventas esperadas en diciembre

Aunque diciembre se veía como la tabla de salvación del comercio para recuperar algo de las ventas que se perdieron durante este año por la pandemia del coronavirus, el balance no fue positivo.



Fenalco Antioquia informó que aunque se venía evidenciando una buena recuperación en los últimos meses el resultado del mes evidenció que algunos establecimientos y centros comerciales alcanzaron únicamente entre el 40% y 50% de las ventas.

"A solo tres días de finalizar el 2020, se observa un descontento generalizado en el comercio debido a las afectaciones que se sufrieron en los último días, a causa de las medidas restrictivas establecidas por la Gobernación de Antioquia para los últimos días del año, que si bien no generaron pérdidas totales en los negocios, sí fueron un gran obstáculo que llevó a que estos no pudieran terminaran el año con cifras más positivas", informó Fenalco Antioquia.



El director ejecutivo de la Federación, Carlos Andrés Pineda, la restricción por Pico y Cédula (desde el 22 de diciembre) fue la principal razón que afectó a los usuarios.



"Muchas personas, que apenas recibieron la prima el 15 de diciembre, no pudieron disfrutar en su totalidad de realizar las compras navideñas debido a esta restricción, lo que además, llevó a que los negocios sufrieran las consecuencias al no tener la misma cantidad de tráfico y flujo de personas en estas fechas, que usualmente, generan las mayores ventas en el año".



Con aforo controlado, estos negocios solo pudieron tener menos del 40% de las personas que usualmente reciben durante el 23 y 24 de diciembre. A esto se suma que las terminales de transporte reportaron una baja en los viajeros comparados con años anteriores, e igualmente los negocios ubicados en estos espacios, tuvieron ventas muy por debajo de lo que esperaban.

Y es que generalmente, la temporada navideña representa la principal fecha comercial para los negocios en el valle de Aburrá, representando entre el 25 y el 30 por ciento de las ventas anuales. De hecho, en años pasados, la expectativas de ventas del comercio formal eran superiores a los 10 billones de pesos.



Para este año, más que cifras en ventas, los comerciantes esperaban que la temporada decembrina fuera un impulso para la recuperación de algunos de los empleos perdidos por la pandemia.



Una encuesta entre los agremiados indicó que el 20% de estos tenía contemplado realizar contratación de personal y un 17% consideraba realizar nuevas contrataciones posteriores dependiendo de la dinámica que tuvieran las ventas durante el mes.

A pesar de esto, Fenalco resaltó que jornadas como el Día sin IVA y el Black Friday, realizadas en noviembre, tuvieron un resultado muy positivo en las ventas y sirvieron de impulso para el comercio para cerrar el año, "lo cual posibilitó que muchos negocios cubrieran sus principales gastos y terminaran de saldar las deudas que habían adquirido debido a la pandemia, para conservar sus establecimientos y especialmente, el personal de trabajo".



