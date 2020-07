Nara, la 'Mujer Talento' que convirtió una anécdota familiar en libro

Narayana sonríe y se ilumina todo su rostro, se achiquitan sus ojos, le cambia totalmente la expresión, que parece combinar con gracia al estilo de su cabello y sus grandes aretes.



Su estilo es fresco y confirma una de las razones por las que el jurado la eligió en 2016 como Mujer Joven Talento, su forma de narrar es sencilla y cercana, así es ella.

Ganó el concurso sin creer que pudiera ser escritora ni que su idea fuera la mejor, siendo estudiante de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor entre concursantes que estaban más familiarizadas con contar historias.



Todo era una historia en su mente. Las personas con las que compartía el bus, las que veía en la calle y en los lugares que frecuentaba. Jugaba a imaginar sus vidas, a inventar su profesión y a predecir lo que sentían por su estado de ánimo.



Esto lo escribió en 100 palabras y lo presentó como su idea de libro, uno de los requisitos para postularse, pero en su proceso creativo, lo extrapoló a lo que realmente fue su libro, una historia familiar en el que conservó su personaje, al que bautizó Dori.

El libro

Su libro, ‘Cuando la lluvia habla’ fue todo un proceso de catarsis. Una vez ganó el concurso, se la jugó por contar una historia familiar, de esas que se cuentan en la sala de la casa en una tarde, al son de un chocolate o un café y haciendo visita.



Era la historia de su abuela y su tío perdido, al que en su familia dejaron de ver durante 40 años, algo que pareciese absurdo.



Cuando tuvo la idea de narrarlo, cuenta, tuvo gran apoyo de su familia, pero en el momento en el que estaba su proceso de escritura, falleció quien le había contado la historia, su abuela. Por eso, pese a que las ganadoras deben escribir el libro en un año, se tomó más.



Su 'hijo' salió a la luz en diciembre de 2017 y con orgullo compartió escenarios del mundo literario que la hicieron "sentir una escritora de verdad", como lo fueron la Fiesta del Libro y la Cultura y el café El Acontista, comenta.



"Iba a esos espacios a tomar café y comprar libros. En ningún momento me imaginé que iba a ser yo la que estaba aquí hablando de su libro, es como muy gratificante, y que fuera un espacio como entre amigos". recuerda Narayana.



El nombre de su primer libro, lo eligió entonces también con su madre, teniendo en cuanta que la lluvia dice muchas cosas.



"Cada uno de los capítulos está relacionado con la lluvia, es como uno de los elementos claves para poder entender lo que pasa entre capítulos. Fue escrito muchas veces bajo la lluvia y generaba también procesos de lluvia interior , como hacer catarsis. El día que finalicé estaba lloviendo, el día que puse el punto final y me encanta ver llover", ahonda la mujer.

Un proceso de empoderamiento

Ahora, en retrospectiva a esa Narayana Salamanca Osorio, la joven de 22 años que se ganó la categoría de la mención especial de EL TIEMPO, puede decir que todo este proceso le ha servido para cambiar por completo su forma de ver las cosas, y empoderarse como mujer.



“La ‘Nara’ que se presentó al concurso era súper aguafiestas y cero creyente en sí misma. Ahí es donde uno se da cuenta que el concurso es esa posibilidad de creer que si me eligieron es que de verdad tengo talento para hacerlo, creen en mí y en lo que puedo crear”, recuerda.



Ya llevaba un buen tiempo ejerciendo liderazgo juvenil en la comuna 11 (Laureles) en procesos artísticos y culturales, pero aún no sentía que su labor pudiera encajar en alguna de las categorías que destaca el concurso. Su vida pasó a ser de otra comuna, de la 16 (Belén), desde donde decidió inscribirse.Así lo registró el periódico EL TIEMPO.

El jurado afirmó que Nara dejó ver su capacidad para narrar: sencilla y cercana al lector. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Del día de la premiación, recuerda cómo incluso escuchando que la escritora Valentina Toro pronunciara su nombre, no lo creía. Como si hubiese acabado de ocurrir, recuerda cada momento de ese día. Su mejor amiga le dijo "eres tú", subió al escenario y todavía se sentía en un sueño.



Lo primero que hizo después de bajarse del escenario, de los flashes de las cámaras y la entrega protocolaria del trofeo, las flores y el cartón que la acreditaba como ganadora, pidió un celular para llamar a su mamá, a la misma a la que le había dicho que no fuera a la ceremonia, porque no iba a ganar.



"Ahí sí me puse a llorar, fue como la emoción. Pero mi mamá se lo vio por televisión de principio a fin, celebró en la casa, ella estaba más que emocionada. Luego de eso, lo primero que hice fue salir del evento e irme para la casa, para mostrarle a mi mamá lo que había ganado y que no lo había dejado ir", detalla la mujer talento.Ahora, aunque se dedica a líderar proyectos con jóvenes, tiene un par de ideas guardadas en su tintero, para seguir explorando su yo escritor.

El concurso está abierto

La Secretaría de las Mujeres realizará la edición 17 del Concurso Mujeres Jóvenes Talento, esta vez a través de plataformas digitales. Las inscripciones van hasta el 14 de julio.



Este año, se espera motivar la participación de jóvenes rurales y urbanas, que en el marco de la contingencia, generen ideas y propuestas para que las mujeres tengan acceso a alternativas económicas, información sobre sus derechos, además de herramientas para el empoderamiento y el liderazgo.



El jurado hará una valoración especial de las ideas más creativas que las

jóvenes propongan para mejorar la calidad de vida de otras mujeres, en categorías como: Liderazgo social, político y comunitario; Emprendimiento empresarial, Medio ambiente y sostenibilidad; Artes; Deporte, recreación y actividad física; Desarrollo económico; Ciencia tecnología e innovación y categoría junior (dirigida a jóvenes entre 14 y 17 años).



Todas las iniciativas postuladas deberán contar con la participación de dos o más mujeres jóvenes talento.Por sexta vez consecutiva, se tendrá la mención especial periódico El Tiempo, que premia un proyecto editorial de una mujer joven interesada en la escritura. La postulación a cualquier categoría la puede hacer en mujeresjovenestalento.com.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

