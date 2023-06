La barra organizada Los Del Sur, la más grande que tiene Atlético Nacional, podrá retornar al estadio Atanasio Atanasio Girardot para el primer partido de la final entre el equipo verde y Millonarios este miércoles 21 de junio.



Esto, tras cumplir las seis fechas de sanción impuesta por la Dimayor tras los disturbios del 16 de abril protagonizados por integrantes de esta barra que generaron que no se jugara el partido entre Nacional y América de Cali.



Con la incertidumbre de lo que pueda pasar entre las hinchadas de los dos equipos más ganadores del país, Los Del Sur compartieron una reflexión sobre la rivalidad con la hinchada del equipo de la Capital e hicieron un llamado para vivir el fútbol en paz.



Cuenta la barra que esta rivalidad entre hinchas verdes y azules nació en el año 89 y que estuvo estimulada por aspectos políticos y sociales, así como por las secuelas del narcotráfico.



“Como barristas, ambos hemos sufrido por más de dos décadas esta rivalidad padeciendo muertos, heridos y privados de la libertad tragándonos el cuento del odio mutuo, siendo los únicos perdedores en esta historia de confrontación sin sentido más allá del ‘folclor’ futbolero”, escribió la barra organizada.



Asimismo, dicen que quieren aportar para el desescalamiento de esta rivalidad que lleva años entre ambos bandos.



Para los partidos de la final, LDS hacen una invitación a las hinchadas en ambas ciudades para vivir en paz los juegos tanto dentro como fuera del estadio y no derramar más sangre en nombre del fútbol.



“No queremos ver a nuestros hermanos verdolagas en Bogotá sufrir la misma historia de hace tanto tiempo en sus localidades ni como víctimas ni como verdugos involuntarios ni tampoco vernos a nosotros mismos más preocupados por algo que no sea nuestra propia fiesta y bienestar”, dice el comunicado.



Y finalizan con este mensaje a los integrantes de la barra: “De nosotros, el llamado a todos los integrantes es a no recurrir a prácticas que agredan o violenten la integridad de ningún hincha de Millonarios ni de nadie. Así mismo dejamos a ellos y a su capacidad de correspondencia y conciencia si quieren replicar esta invitación y mensaje”.

Medidas para la final

La Alcaldía de Medellín, a través de la estrategia Cultura del Fútbol y en articulación con la Policía Metropolitana, dio a conocer el dispositivo de seguridad para el partido que se jugará hoy en Medellín.



Este contará con tres anillos alrededor del estadio y ley seca en sus sectores cercanos entre el mediodía de este miércoles 21 de junio y la medianoche.



📣 El día de hoy realizamos Mesa de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol. Enfocamos nuestros esfuerzos en la final de la Liga BeatPlay: el épico duelo entre Atlético Nacional y Millonarios el cual tendrá lugar el día de mañana 21 de junio en el Atanasio Girardot. pic.twitter.com/AKC2cCmLrS — Secretaría de Seguridad y Convivencia (@seguridadmed) June 20, 2023

“Tendremos el acompañamiento de aproximadamente 900 efectivos de la policía, quienes, para garantizar el orden público y la sana convivencia, estarán de manera preliminar desde las 8 de la mañana, tomando todas las medidas necesarias para que ustedes puedan asistir en completa seguridad”, dijo la Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Ana María Betancur.



Las puertas se abrirán a las 5 p. m., y a las 8 p. m. comenzará el encuentro deportivo. A los hinchas se les permitirá la entrada de banderas con tubos de PVC máximo de 1.80 metros y sombrillas sin punta metálica. También parafernalia.



