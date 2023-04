Van dos reuniones en dos días de la Mesa de Convivencia, comodidad y Seguridad del Fútbol de Medellín y todavía no se encuentra una salida a la crisis de violencia generada por los choques entre la barra de fútbol Los Del Sur y la dirigencia de Atlético Nacional.



Debido a que no hay acuerdo alguno y no se pueden garantizar las condiciones de seguridad en el estadio Atanasio Girardot, el equipo verde de Antioquia deberá seguir buscando estadio para sus juegos de local.



Asimismo, se programó un espacio de diálogo con el Ministerio del Interior, este viernes 21 de abril, para llegar a acuerdos y tomar decisiones, tras los hechos violentos del domingo en el estadio Atanasio Girardot.



Así lo informó el alcalde (e) de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, quien reiteró que hasta que no haya un acuerdo entre los dirigentes de Atlético Nacional y la barra Los Del Sur, que den garantías para los partidos, no habrá autorización para que el equipo juegue en el Atanasio .

"Me voy a sentar con ellos nuevamente por fuera de la comisión, buscándole una solución al problema para que haya fútbol, pero tiene que ser en paz. No podemos exponer a los ciudadanos, a los hinchas del fútbol a un acto violento como el que pasó el domingo”, dijo Hurtado.



Aclaró el mandatario encargado que la Alcaldía sirve de mediador entre las partes y proporciona el espacio, hace el llamado al diálogo, brinda garantías y presta la seguridad, pero que las decisiones de relacionamiento entre ellos las tienen que decidir las partes.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO