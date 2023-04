No son solo los hinchas los que sufren por no poder alentar en vivo este jueves a Atlético Nacional en su juego de Copa Libertadores ante Melgar de Perú, que se jugará a puerta cerrada en Barranquilla.



También los comerciantes lamentan la decisión de la alcaldía de Medellín de no facilitar el Atanasio Girardot para que allí se realizara el juego.



Fenalco Antioquia, entidad que agremia a mucho del comercio legal en Medellín, lamentó que el equipo verdolaga no pueda jugar este partido en su ciudad y alertó sobre las consecuencias de que esta situación se repita en los próximos partidos.



“Hay que tener claro que todo esto trae repercusiones muy importantes para la industria del fútbol y para todas las industrias aledañas que siempre se preparan para lo que es esta fiesta deportiva como el sector hotelero, los transportes terrestres y aéreos, el comercio, tanto diurno como nocturno, porque están ahí inmersos bares, cafeterías, restaurantes, toda la industria turística y los alrededores del estadio”, expresó María José Bernal Gaviria, directora Ejecutiva de Fenalco Antioquia.



La líder gremial también indicó que hasta el comercio informal está afectado, en especial para el partido de este jueves 20 de abril, ya que era vital para su sustento diario o semanal.



Entre las cifras por los impactos de esta decisión, dadas a conocer por la entidad, preocupa que, según información de Cotelco, se pierden cerca de 7.000 millones de pesos en Medellín y área metropolitana, “puesto que la ocupación hotelera para estas fechas oscila entre el 85 % y 95 %".



Asimismo, los bares, restaurantes y discotecas incrementan sus ventas en un 70%, lo cual genera ingresos de unos 1.200 millones de pesos, como lo indica Asobares”.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO