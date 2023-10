Murió motociclista tras grave accidente con famoso 'influencer' colombiano en Antioquia

El motociclista que resultó involucrado en un grave accidente de tránsito con un influencer en Rionegro, Antioquia, perdió la vida tras varios días bajo observación médica por la gravedad de las lesiones. El carro fue presumido por la creadora de contenido Yulieth Gómez como su nueva compra y luego el influencer VIP Vega expuso la verdad sobre el automóvil.

Guzmán se había grabado en un concesionario de Antioquia recibiendo el vehículo Volkswagen Jetta, de color llamativo.

"Me lo prometí, mis bebés. Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar", dijo en su cuenta de Facebook, con más de 35 mil seguidores, que usa para compartir videos de estilo de vida y más.

Yulieth Guzmán había compartido su felicidad en redes. Foto: Facebook: Yulieth Guzmán

El carro, cuatro días después de dicho audiovisual, fue el protagonista del aparatoso accidente en vías de Rionegro. Chocó con un motociclista, identificado como Nevardo Adrián Mazo.

La influencer Guzmán lamentó en sus redes que el vehículo, supuestamente recién comprado, hubiese sufrido daños. "Los sueños no se prestan", dijo y compartió fotos de cómo quedó.

La creadora de contenido Yulieth Guzmán presumió el pasado jueves 19 de octubre el carro nuevo que se compró, un Volkswagen Jetta. La “influencer” expresó a través de un video en redes sociales que este era un sueño cumplido, pero en la noche del 22 de octubre, el mismo vehículo… pic.twitter.com/h7xCiGJjVm — MiOriente (@MiOriente) October 23, 2023

Motociclista murió por accidente con 'influencer'

El motociclista que fue pestaba internado en la Clínica Somer, de Rionegro. Según expresó su familia para medios locales, había sido intervenido quirúrgicamente y seguía en delicado estado de salud.

Solicitaba donantes de sangre, por lo cual habían hecho un llamado en redes sociales para recibir colaboración.

Nevardo Adrián Mazo, motociclista. Foto: Redes sociales

"Les pido de corazón, una oración por la salud de Nevardo Adrián Mazo. Que en estos momentos está pasando por una situación bastante delicada", señaló uno de sus familiares.

Mazo murió este domingo 29 de octubre. "Descansa en paz, nos dejas un vacío inmenso", afirmó el allegado.

Carro prestado: la verdad del estreno de 'influencer'

El también creador de contenido llamado VIP Vega, con más de 15 mil seguidores en redes, desmintió la historia de su colega Yulieth Guzmán.

"El carro ella, obviamente, no lo compró. Yo tuve un acuerdo con ella de prestarle el carro para que hiciera el video. (...) El carro es mío, está a mi nombre y tiene más de seis meses de haberse comprado", expresó en un video.

Vehículo accidentando de 'influencer'. Foto: Facebook: Yulieth Guzmán

El joven afirmó que conducía cuando ocurrió el accidente. "Se pierde el control, me pegó con un poste y se me explota una llanta. No pude estabilizar el vehículo. (...) Soy el propietario del vehículo y, obviamente, nadie quiere atropellar a nadie".

Autoridades investigan si la moto o el carro transitaban con exceso de velocidad cuando se chocaron en una intersección.

