A Daniela Gallego la diagnosticaron con leucemia en octubre de 2022. Tenía 19 años de edad e inició una batalla para superar la enfermedad. Además de las quimioterapias, le hicieron un trasplante de médula, pero hace unos meses un virus la atacó y desde finales de junio pasado esperó un medicamento que le habría salvado la vida. El fármaco no llegó y falleció este sábado 15 de julio a las 8:30 p. m., en Rionegro (Antioquia).

En diálogo con Noticias Caracol, la madre de esta joven, Diana María Morales contó que los médicos dijeron Daniela necesitaba el medicamento Cidofovir, que no está disponible en el país, pero a pesar de que se hizo el trámite para traerlo, este no llegó.

"Fue difícil traerlo, incluso con recursos propios quisimos traerlo, pero no hubo manera de hacerlo. Mi hija se complicó esperando ese medicamento y ya en este momento, aunque está autorizado, no está disponible para que los doctores se lo apliquen”, contó Morales días antes de que si hija falleciera.



Daniela estaba internada en la Clínica Somer. Su directora, la médica Ana María González, había explicado que “en este momento en el centro médico todavía no tenemos el medicamento que necesita Daniela, estamos haciendo los trámites y estamos esperando que se pueda aplicar. El pronóstico de Daniela es reservado. Esperemos que pueda salir adelante”.



González añadió que el equipo médico “hizo todas las gestiones pertinentes, la EPS autorizó, pero estamos pendientes de lo que diga el Invima para poderlo tener a tiempo para la recuperación de Daniela. Esperamos que así sea”.



El pasado viernes, después de la solicitud de la familia de Daniela al Invima y la posterior autorización de la entidad para importar el medicamento, la mamá de la joven dijo que ya es “demasiado tarde” para su hija.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS