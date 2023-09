Un sismo de magnitud 6,6 en la escala de Richter y profundidad de 33 kilómetros, despertó en la madrugada del 17 de octubre de 1992 a los habitantes de Murindó. 31 horas después otro de 7,2 sacudió nuevamente la localidad, acabando con lo poco que permanecía en pie.

“Este municipio fue prácticamente destruido por el sismo del 18 de octubre de 1992”, le informó al país el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química de Colombia (Ingeominas), quien reportó cómo las pocas construcciones en concreto que habían resistido al temblor del día anterior se habían ido al suelo, dejando solo en pie el laboratorio del colegio.



La fuerza de la naturaleza tumbó sin misericordia el Palacio Municipal, la oficina de teléfonos, la oficina de Rentas Municipales y causó daños considerables en el Hospital local, una estructura nueva que no se había inaugurado, desplome del techo de la iglesia, hundimiento y ruptura del piso del parque principal.



(Puede leer: Pánico por segundo terremoto)



Aunque el movimiento telúrico por fortuna no dejó víctimas fatales, sí heridas abiertas y profundas que tres décadas después no han sanado a causa del traslado que hicieron las autoridades departamentales de la población a un campamento que Maderas del Darién, a orillas del río Atrato, con la excusa de que su estancia allí sería temporal.

Facebook Twitter Linkedin

El 18 de octubre de 1992 un sismo abrió los suelos en Murindó, Antioquia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las mujeres y los niños fueron llevados en el helicóptero de la Gobernación de Antioquia, mientras que los demás llegaron en embarcaciones cargadas de cartón y plásticos.



“Desde que nos trasladaron aquí era con miras a volver a nuestro terruño, porque nosotros hemos sido de piedemonte, a pesar de vivir y convivir aquí en el Atrato, no queríamos venir al Atrato, porque es el río majestuoso y sus alrededores mantienen inundados en épocas de invierno. Nosotros sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar”, cuenta el alcalde Oswaldo Quejada Ledezma, quien para entonces tenía 24 años.



De ese traslado temporal ya se cumplieron tres décadas y, aunque en la Asamblea de Antioquia se aprobó la Ordenanza 03 del 16 de marzo de 2018, donde se ordena la reubicación de la cabecera municipal a un paraje llamado los Playones, para dar origen al nuevo Murindó y con ello una vida digna para los pobladores, lejos de las inundaciones que los atormentan año a año, hasta ahora en el sitio no se ha movido una palada de tierra.

Nosotros hemos sido de piedemonte, a pesar de vivir y convivir aquí en el Atrato, no queríamos venir al Atrato, porque es el río majestuoso FACEBOOK

TWITTER

La zona de reubicación fue aprobada por ordenamiento territorial y consenso ciudadano a unos 15 kilómetros de El Guamal, como se llama el terreno donde han permanecido desde finales de 1992 y comienzos de 1993.



(Le recomendamos leer: Murindó: la tercera es la vencida)



Andrés Mesa, diputado de Antioquia, quien ha estado pendiente a la ordenanza y su aplicación, manifiesta que hoy no hay ningún avance sobre la reubicación de la población, lo que se constituye “una promesa incumplida de todos los gobernadores”.



Explica el diputado que la Universidad de Nacional hizo un estudio para la reubicación, análisis que viene desde el año 2019, donde se estableció que por parte del municipio se tenía claro hacia dónde había que llevar la cabecera municipal.



“Es un tema que es muy doloroso porque son cinco mil personas que siguen allá esperando que algún día los reubiquen”, expresó el diputado.

Facebook Twitter Linkedin

En naranjado está el lugar donde fueron trasladados. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

El lugar donde fueron llevado los murindoseños durante la gobernación de Juan Gómez Martínez está entre los ríos Atrato y Murindó, lo que hace que cada vez que hay invierno, los ríos se crecen y el agua entra como Pedro por su casa para inundar todo lo que encuentra a su paso.



A este problema se le suma que, al estar en una zona de alto riesgo, es imposible invertir recursos en estructuras como el hospital o colegio, “porque como el municipio lo vamos a reubicar, entonces, para qué invertir si lo vamos a tener que reubicar. Esa ha sido la excusa de todos los gobernadores de Antioquia”, concluyó el diputado.

El vecino, su majestad el Atrato

Helga Cecilia Castillo Zúñiga, coordinadora del traslado por parte de la Alcaldía de Murindó, quien por años ha acompañado el proceso, cuenta que la vida junto al río Atrato implica que por lo menos dos veces en el año el casco urbano se inunde, obligando a que las casas estén ubicadas a una altura de metro a metro y medio del suelo.



(Le puede interesar: Alertan un posible represamiento masivo de migrantes en Turbo y Necoclí)



A esto se le añade que en todo momento se están haciendo obras de mitigación para recuperar las estructuras que el agua daña, situación que hace al municipio un territorio inviable y poco competitivo para la adquisición de recursos.



Precisamente, cuenta la coordinadora, con frecuencia envían proyectos para conseguir dinero para mejorar la infraestructura física, pero no son aprobados por la condición de riesgo en que se encuentra el territorio.



“En este momento no tenemos hospital, el hospital funciona a medias, el colegio se cayó y ya aun cuando se están haciendo unas obras temporales, unas aulas para subsanar el tema de que no hay colegio, seguimos estando con una calidad de vida muy afectada”, manifiesta Castillo.

Facebook Twitter Linkedin

Desde 1992, el municipio se ha visto afectado por el constante desbordamiento del río Atrato Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Para la aprobación de recursos del hospital, por ejemplo, este tiene que estar conectado a una red de gas, a una red de agua potable, servicios con los que no cuenta la población. Es por esto que cuando se presenta una emergencia médica, los pacientes deben ser sacados por agua hasta el corregimiento Brisas, en el Carmen del Darién (Chocó), donde los recoge una ambulancia para llegar hasta Apartadó.



El mismo viaje deben hacer quienes quieren o necesitan salir a hacer una diligencia o visitar un familiar: sacar de sus bolsillos 70 mil pesos para viajar en lancha hasta Brisas y 38 mil más para salir en transporte público a Belén de Bajirá y de allí hasta Apartadó.



(Lea también: Urabá antioqueño: encuentran muerto a un delfín gris en las playas de Arboletes)



Ante este panorama y lo costosa que es la comida en el pueblo, pues toda debe llegar de afuera por la falta de tierra adecuada para cultivos de pancoger, además del traslado al lote de Playones, la comunidad pide una vía carreteable que les permita salir a Mutatá, a través del corregimiento Pavarandó.



“Solamente nos quedan 30 kilómetros que es lo que nos tiene acá embotellado y anhelamos que esa vía sea organizada”, agregó el alcalde Quejada.

Así está el proceso de traslado

La coordinadora Castillo Zúñiga contó que el municipio ha estado acompañando a la Gobernación con un Plan de Acción que está formulado con cuatro fases (estructuración, pre-traslado, traslado y post-traslado) y tres comisiones que conforman el comité departamental (técnica, social y jurídica).

Facebook Twitter Linkedin

Murindó, Antioquia. Foto: Cortesía Alcaldía de Murindó

En él está el polígono identificado que ya cuenta con unos estudios y se encuentra dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, por lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, “quien debe dar una resolución de la sustracción de la reserva para poder empezar a hacer obras de traslados, obras de infraestructura, que ya sería la segunda etapa del plan de acción”, indicó la coordinadora.



La documentación del lote definitivo, conformado por 51.83 hectáreas, se encuentra en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, dependencia encargada de evaluar las solicitudes de sustracción de áreas en zonas de reserva forestal.



Desde el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, dependencias que lidera este proceso, en una respuesta oficial entregada a EL TIEMPO y firmada por Claudia García Loboguerrero, su directora, se manifestó que el traslado de la cabecera municipal está contemplado en el Plan de Desarrollo Departamental, cuyo Plan de Acción está contemplado en "un horizonte temporal que recorre desde el año 2022 a 2039".



Reconocen que entre los años 2016 y 2020 se adelantó el proceso que dio origen a la Ordenanza y al plan bajo un decreto departamental, pero que la administración de aquel entonces decidió iniciar unos nuevos estudios hacia nuevos lotes por el costo del traslado.



“Para finales de 2019 este estudio recomendó un nuevo lote que no era el seleccionado ni en la Ordenanza ni en el Plan de Acción, que si bien podría disminuir los costos del traslado implicaba iniciar desde cero los estudios técnicos (...) Un proceso que había llevado 7 años, sin embargo, la principal preocupación de este nuevo lote son sus condiciones de riesgo, desfavorables respecto del lote originalmente elegido”, explicó la directora.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la sede de la Alcaldía de Murindó. Foto: Cortesía Alcaldía de Murindó

Quien debe dar una resolución de la sustracción de la reserva para poder empezar a hacer obras de traslados, obras de infraestructura, que ya sería la segunda etapa del plan de acción FACEBOOK

TWITTER

Tras un análisis acuoso el municipio de Murindó decidió emitir una resolución donde le comunicaron a la Gobernación de Antioquia que retomaba el lote de Playones, reactivando las acciones para el traslado definitivo.



En ella también se establecieron acciones como: atender las contingencias que se presentan en el municipio por las condiciones del terreno, intervenir en la ubicación actual y avanzar en las acciones para el traslado definitivo.



La esperanza ahora está puesta, por un lado, en la respuesta del ministerio de Medio Ambiente y en la estrategia nacional de reasentamiento que plasmó el Gobierno Nacional en su Plan de Desarrollo, donde se establece que las prioridades estarán, entre otras cosas, en el "reasentamiento de hogares en alto riesgo no mitigable y el mejoramiento de las condiciones de hábitat con base comunitaria".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

REDACTORA EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa