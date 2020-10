Mujeres desaparecidas en Medellín: así fue el debate en el Concejo

En plenaria virtual, el Concejo de Medellín examinó ayer las acciones tomadas por la Administración Municipal para combatir la problemática de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres dadas por desaparecidas.



A la sesión también fueron citadas la Fiscalía, Procuraduría y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con las diferentes dependencias involucradas en estos casos.



De acuerdo con el equipo de Dignidad Humana de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad, este año ha activado 148 rutas por desaparición, de las cuales 57 corresponden a casos de mujeres.

Y es que no se puede dejar de lado que a la fecha, no se han conocido noticias de Luz Leidy Vanegas, quien desapareció el 1 de enero de este año. Ella es una de las tres mujeres de las que no se conoce su paradero aún.



De hecho, el alcalde de Medellín Daniel Quintero anunció el pasado mes de junio que la creación de un grupo de investigación judicial de la Policía de Medellín para que se uniera al CTI de la Fiscalia y así reforzar la búsqueda de Luz Leidy, pero hasta ahora no se conocen resultados.



Dora Saldarriaga, citante al debate y concejala del movimiento Estamos Listas recalcó de nuevo las barreras que existen para la búsqueda de las mujeres, entre las que se encuentra el mito de que se debe esperar 72 horas o que debe haber una denuncia previa en la Fiscalía.



Ante esto, explicó que cualquier autoridad judicial puede autorizar la búsqueda, teniendo en cuenta que las primeras horas son cruciales para dar con el paradero de la mujer.



La concejala mostró un riguroso diagnóstico de la ciudad, en el que se identificó que los barrios en los que más desaparecen a mujeres son San Antonio de Prado, Prado Centro, Santo Domingo y Robledo. A su vez, las comunas donde más se han presentado reportes son las comunas 1 (Popular), 7 (Robledo) y 10 (La Candelaria).



El mayor número de mujeres reportadas como desaparecidas se encuentra en la etapa de la niñez y concretamente entre los 11 y los 14 años

TWITTER

Dentro de los datos presentados se encuentra que el 99 por ciento de la denuncias de mujeres desaparecidas se hicieron en barrios populares de la ciudad, lo que muestra una relación entre este fenómeno y las clases sociales.



Saldarriaga cuestionó el hecho de que cuando son casos de mujeres los maneje la Secretaría de Las Mujeres, mientras que si son menores de edad le corresponden a la Secretaría de Inclusión, Familia y DD. HH.



El mayor número de mujeres reportadas como desaparecidas se encuentra en la etapa de la niñez y concretamente entre los 11 y los 14 años.



Algunas causas de las desapariciones son explotación sexual y la violencia sexual incestuosa (es decir por parte de familiares a las niñas y adolescentes). De otro lado, está la instrumentalización de bandas criminales a las menores de edad.



Las respuestas más esperadas de la plenaria eran las de la Policía y la Fiscalía, que al ser las autoridades tienen gran responsabilidad en la búsqueda de las mujeres.



Darío Eduardo Leal Rivera, fiscal coordinador de la Unidad de Fiscalías especializadas de Medellín y el área metropolitana manifestó que se viene cumpliendo con la priorización de los casos de mujeres dadas por desaparecidas.



"La Fiscalía no ha sido ajena a esta problemática porque incluso se ha intensificado de manera amplia la preocupación a partir de este comité de Naciones Unidas en 2016 contra la desaparición forzada. La Fiscalía adquirió unos compromisos en esa reunión y se ha venido adelantando trabajos más priorizados y más puntuales frente a este delito de desaparición forzada", manifestó Leal, sin dar detalles del contexto local.

Hay algunos que preferirían que las encontraran muertas, a que las encontraran vivas

TWITTER

De otro lado, el Movimiento Estamos Listas viene desarrollando la estrategia 'Buscarlas hasta encontrarlas', que ha significado una movilización en redes sociales para dar con el paradero de mujeres desaparecidas.



Entre ellas, se recuerda el caso de Karina Rivas, lideresa afro que desapareció en junio de este año y apareció con vida.



De hecho, frente a este caso, la concejala Saldarriaga recordó que en redes sociales se criticó todo el despliegue a la búsqueda de ella y que hubiese aparecido con vida.



"Hay algunos que preferirían que las encontraran muertas, a que las encontraran vivas", criticó.

Las conclusiones

Frente a una respuesta efectiva de las autoridades competentes, se evidenció que no hay una clara articulación.



"Hay una desarticulación institucional para dar respuesta, no hay digamos un grupo interdisciplinario para dar respuesta, aunque hay unas mesas que no las reportaron en el informe, pero no hay una estrategia institucional de articulación que uno diga yo llamo a acá y se activa directamente todo y se hace seguimiento", explicó Saldarriaga.



Algunas personas que vieron el debate opinaron en la transmisión en vivo que no hubo respuestas contundentes, en especial frente a los compromisos que debe tener cada uno para la búsqueda de mujeres dadas por desaparecidas.



"Termina siendo una sesión como cualquier otra, porque al final no se hacen compromisos concretos frente a los hechos de desaparición expuestos... la debida diligencia.....adormecida...", opinó Jacqueline Devia.



