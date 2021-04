Video: Mujer rompió vidriera de urgencias de clínica en Medellín

Un insólito caso se presentó en la mañana de este jueves en la Clínica CES en Medellín, cuando la acompañante de un paciente que ingresó por problemas de visión, rompió la vidriera del puesto de atención de urgencias.

De acuerdo con la entidad, el hecho se presentó sin causar lesiones al personas administrativo y médico de este centro hospitalario.

En la Clínica CES, el acompañante de un paciente rompió la vidriera del puesto de atención del área de urgencias. La institución lamentó los hechos y confirmó que no hubo personal herido.

Al parecer, la mujer lo habría hecho porque el hombre no pudo ser atendido, debido que no era una urgencia, según manifestó la clínica a través de un comunicado.



"En el servicio de urgencias, el personal de salud le brindó la atención correspondiente y fue clasificado, según el protocolo de triage, como nivel 4 debido a que su condición no pone en riesgo su vida, no es una urgencia vital. En este caso la institución redirecciona al paciente para que sea atendido por su red de salud", indicó la entidad.



De acuerdo con la clínica, la situación fue controlada por las autoridades competentes.



La institución fue enfática en que este altercado no está relacionado con la atención de pacientes por covid-19.



"Como Clínica CES lamentamos los hechos ocurridos y rechazamos cualquier tipo de agresión física o verbal en contra del personal de salud y más aún en estos momentos de emergencia hospitalaria", señala el comunicado.



