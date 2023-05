Hace unas semanas, varias personas señalaron que Daniela Alzate Velásquez, de 31 años, se paseaba por las calles de Medellín en buses y taxis, pero se negaba a pagar por los servicios. Su actitud también fue denunciada por dueños de restaurantes.

“Esa es la ladrona”, le dijo un taxista a la mujer cuando la encontró en un restaurante antioqueño.

En su momento, su familia respondió que Daniela está diagnosticada con trastorno bipolar, lo que les ha dificultado el control. "Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa", señaló la pariente en El Colombiano.

¿Qué es el trastorno bipolar?



De acuerdo con la OMS, al menos 40 millones de personas padecen trastorno bipolar. Los afectados experimentan episodios depresivos alternados con períodos de síntomas maníacos.

Según este organismo, en el episodio, las personas experimentan un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días.

¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar?



La OMS también señala que estos síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas, como aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente.

#DenunciaCiudadana | conductor de taxi denuncia que una pasajera no le cancelo el servicio prestado, sucedió en la ciudad de #Medellin. pic.twitter.com/YTdx0HnswH — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) December 27, 2022

También advierte que las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio.

Los expertos explican que, a pesar de los extremos anímicos, las personas que padecen trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué punto su inestabilidad emocional altera su vida y la de sus seres queridos, y no reciben el tratamiento que necesitan.

esta señora muy bien vestida va a los restaurantes sola, dice que está esperando a alguien, hace consumos y pide la cuenta, al momento de pagar la tarjeta no le pasa, luego dice que va al cajero por plata y no regresa. Lo está haciendo en el sector de Oviedo y milla de oro. pic.twitter.com/2R5yNpOYjn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 18, 2023

El trastorno bipolar no mejora solo. Recibir tratamiento de parte de un profesional de salud mental con experiencia en trastornos bipolares puede ayudarte a controlar los síntomas FACEBOOK

La Clínica Mayo señaló que la persona con trastorno bipolar disfruta de la sensación de euforia y de los ciclos de ser más productivo. “Sin embargo, la euforia siempre viene seguida de un bajón emocional que puede dejarte deprimido, exhausto —y hasta quizá con problemas económicos, legales o de relaciones—“.

También recomendó consultar a médicos o un profesional de salud mental si hay síntoma de depresión o de manía. “El trastorno bipolar no mejora solo. Recibir tratamiento de parte de un profesional de salud mental con experiencia en trastornos bipolares puede ayudarte a controlar los síntomas”, señaló la Clínica Mayo.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

