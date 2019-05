Mujer peruana falleció en Medellín, en medio de una cirugía plástica

La peruana Neyla Liceth Rodríguez Gutiérrez, de 35 años, murió en un centro de estética ubicado en El Poblado, en Medellín, el pasado 29 de mayo, donde se realizó un procedimiento quirúrgico, a las 5 a. m. La mujer fue trasladada al Hospital General de Medellín sin signos vitales, el mismo día a las 2:30 p.m.

La señora se habría realizado una liposucción láser bajo sedación, según Luis Guillermo Vélez, médico de Urgencias del hospital. "Se presentó una reacción adversa, su frecuencia respiratoria bajo y tuvo un paro cardíaco, llegó en muy malas condiciones, con paro de más de 20 minutos, la paciente llegó sin signos vitales, hicimos el protocolo de reanimación pero no salió del paro”, dijo el especialista.



El centro de estética donde ocurrió el hecho cuenta con tres sedes en Medellín y una en Bello. Asimismo, el registro de la Cámara de Comercio establece que en la compañía se ejecutan prácticas médicas sin internación, actividades de apoyo terapéutico y venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados.



El lugar prestaba servicios las 24 horas del día y tenía un capital de 1.800.000 pesos, según el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, quien añadió que los médicos del centro harían parte de la banda criminal ‘Batas Blancas’ que operan en clínicas de garaje.

“La Secretaría de Salud de Medellín ya había intervenido el lugar anteriormente, cuenta con un espacio de cosmetología, en el cual, nosotros el año pasado, tomamos una medida sanitaria de seguridad porque no se cumplían con unos requisitos sanitarios, principalmente, condiciones de limpieza, desinfección, del manejo de residuos hospitalarios. Allí también se hacían procedimientos invasivo que no les es permitido desarrollarlos por parte de las cosmetólogas”, dijo la líder de proyectos del despacho de la secretaría de Salud de Medellín, Luz Viviana Gómez.



Gómez llamó la atención a los habitantes y recomendó consultar la habilitación de un médico y de un centro estético para la realización de procedimientos quirúrgicos. En este año, se han visitado cerca de 200 lugares, de los cuales, el 30 por ciento ejecutan procesos invasivos que no son permitidos.



MEDELLÍN