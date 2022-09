Una mujer arriesgó su vida, pero evitó que un ladrón la despojara de su celular en el barrio El Poblado de Medellín.



Según el relato que la víctima del intento fallido de robo le dio a Blu Radio, un hombre llevaba varios minutos observándola desde su motocicleta y decidió arrebatarle el celular.



Sin embargo, con lo que no contaba el ladrón fue que la mujer haría lo que fuera necesario para evitar el hurto.



“El ladrón se hace detrás de mí, me mira por varios minutos, arranca y me quita el celular, y mi reacción fue saltar encima de la moto, agarrarlo del cuello y me arrastró como una cuadra", narró la mujer.



#Delincuencia🚨

📌Un hombre que se movilizaba en moto, intentó robar a una mujer en El Poblado, #Medellín, pero la chica lo agarró por el cuello y el sujeto la arrastró hasta que un taxi se atravesó, evitando la huida el hombre.



El delincuente fue capturado por las autoridades. pic.twitter.com/rPSLRU1ELR — TSM Noticias (@tsmnoticias) September 3, 2022

En medio del tráfico un taxista que presenció el particular suceso no lo dudo y le cerró el paso con su vehículo al ladrón.



De un momento a otro y en medio de la algarabía de los transeúntes, el ladrón se vio acorralado por un grupo de personas que, después de darle unos cuantos golpes, lo entregó a la Policía.



Entre tanto, la mujer, que no daba crédito a lo que acaba de hacer, recuperó su celular sin sufrir lesiones.

