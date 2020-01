Familiares buscan a una mujer desaparecida en Medellín hace 23 días

La incertidumbre permanece con familiares de Luz Leidy Vanegas Orozco, una mujer de 44 años que fue vista por última vez el primero de enero de este año, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando salió de su casa, en el barrio Castilla, de Medellín.

Según relata Yesenia Rivera, hija de la mujer, su madre salió de la casa y desde entonces no se sabe nada de su paradero.



"Ella tuvo una discusión muy fuerte con mi padrastro, el padre de mi hermano. Y a las 5 p. m., dijo que iba a salir, que ya venía, cogió su billetera y se fue", contó Rivera, quien añadió que a los 10 o 15 minutos salió también de la casa su hermano de 16 años y, a la media hora, la pareja sentimental de la mujer.



Vanegas, quien es ama de casa, no se llevó su celular ni otras pertenencias. Poco después, su hijo y el padre, que aparentemente no salieron juntos, regresaron a horas diferentes a la vivienda, pero la madre no apareció.

Al otro día, empezaron a llamar a conocidos, amigos y familiares pero nadie sabía de ella. Tampoco recibieron ninguna llamada suya en todos estos días, pese a que se sabe de memoria los números telefónicos de sus hijos, su hermana y su pareja.



"Esta es la primera vez que pasa, ella nunca ha sido de irse sin avisar, nosotros tenemos la costumbre de avisarnos dónde estamos o si nos vamos a quedar en algún sitio. Yo revisé el celular de ella y no encontré mensajes o llamadas extrañas", contó Rivera.



El caso por la desaparición de la mujer, que ha sido divulgado por algunos activistas y defensores de derechos humanos en redes sociales, ya está en manos de las autoridades y tiene un fiscal asignado, de acuerdo con Rivera.

"La denuncia está en Fiscalía pero, lamentablemente, nos parece que está todo muy lento", dijo la hija.



Rivera cuenta que en el pasado no hubo ningún tipo de maltrato intrafamiliar hacia su madre y que tampoco conocen de amenazas o enemigos de la mujer. La última vez que la vieron, Vanegas vestía una blusa blanca, un pantalón azul y sandalias.



Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a los números 590 3108 extensión 41743, al 318 532 2767.



De acuerdo con Jhon Fernando Mesa, coordinador de Redepaz Antioquia, el caso de Vanegas forma parte de las 19 personas que se han reportado como desaparecidas en el transcurso de 2020, en Medellín, de las cuales solo 10 han aparecido sanas y salvas.



