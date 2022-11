En diligencias realizadas en Bello y Necoclí (Antioquia) fueron capturados dos de los señalados principales dinamizadores de una estructura conocida como ‘Andes’ que, durante el último año, ha trasladado irregularmente desde la frontera con Ecuador hasta Urabá a ciudadanos de Haití, Cuba, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh, entre otros países, dicen desde la Fiscalía.

Se trata de Joanna Andrea Herrera Jaramillo, alias La Mona, quien sería la

responsable de definir los puntos de recogida de los migrantes en Ipiales (Nariño), el medio de transporte (vehículos particulares o buses de servicio público) y las rutas para moverlos por el país; así como el hospedaje, la alimentación y todos los aspectos necesarios para garantizar que llegaran a Necoclí (Antioquia).



Las autoridades revelaron audios de conversaciones entre esta mujer y un posible transportador de migrantes en el que pactaban hasta 160 dólares por cada uno de las personas que llevaría este hombre en un bus desde Ipiales hasta Necoclí.



-Mona: ¿A cómo me va a cargar pues?.

-Transportador: pero ¿cómo lo necesita?.

-Mona: con tal de que me lleguen a Medellín...

-Transportador: o sea que ¿los puedo llevar por Cali?.

-Mona: No, por Cali no porque necesito que el mismo bus me los recoja.

-Transportador: Entonces me toca recoger en Neiva a los 42 y de ahí llega directo a Medellín.

-Mona: Mira yo voy a subir por ellos esta noche o sea que los tengo en Ipiales mañana antes del mediodía porque me toca pasarme pa`l otro lado a buscarlos. Necesito que el bus esté en el parqueadero para yo llegar derechito a montarlos.

-Transportador: ¿Cuánto me va a dar?

-Mona: Te soy sincera, tengo varias ofertas pero contigo quiero trabajar. Tengo hasta 140 pero yo sé que eso está muy regalado y eso no les da. Les puedo pagar máximo 160 dólares por pasajero. Tengo 40 pero si me puedo rebuscar más, yo le digo.



Se puede escuchar en el audio que tiene de evidencia la Fiscalía.

Alias la mona es señalada de pertenecer a una red de tráfico de migrantes. Foto: Fiscalía.

Las evidencias dan cuenta de que esta mujer, al parecer, instrumentalizó a su hijo menor de edad y lo vinculó a algunas de las actividades ilícitas que ejercía.



El otro capturado es Walter Castro Siolo, alias Walter, presunto encargado de recibir a los migrantes en Urabá y coordinar el traslado a Capurganá y otros puntos costeros de Acandí (Chocó) para embarcarlos en lanchas con destino a Centroamérica o cruzar el denominado ‘Tapón del Darién’ hacia Panamá.



En el curso de la investigación fueron detectados cinco eventos distintos en los que las

autoridades interceptaron vehículos que transitaban con grupos de 7, 12 y hasta 40

migrantes.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos señalados dinamizadores de la red delictiva ‘Andes’ los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Adicionalmente, a alias La Mona le fue imputado el delito de uso de menores para la comisión de delitos y fueron enviado a la cárcel.



MEDELLÍN