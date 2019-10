Mujer canadiense murió en procedimiento con células madre en Medellín

Una mujer canadiense de 32 años falleció este lunes 21 de octubre, mientras se practicaba un procedimiento de terapia celular avanzada, en una institución ubicada en el barrio El Poblado, de Medellín.

La paciente vino específicamente desde Canadá para el tratamiento, con el que buscaba superar una enfermedad cardiovascular muy avanzada, según explicó la gerente y directora médica de la institución.



La gerente agregó que la paciente, quien llegó a la capital antioqueña en compañía de su esposo, no tenía otra opción de tratamiento, estaba a la espera de trasplante de corazón y pulmón y la única opción que tenía era la terapia celular.



"Ella vino a que le practicáramos un tratamiento de terapia celular avanzada, que se pone por vía venosa. También quiero aclarar que nosotros no hacemos ningún tipo de procedimiento estético, somos un centro de medicina regenerativa que trabajamos con terapia celular avanzada", sostuvo la gerente.



De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Antioquia, en este momento avanzan las investigaciones sobre el caso, del que aún no pueden dar detalles ni conclusiones.

Al respecto, la gerente del establecimiento manifestó que se sienten muy tranquilos y que están de puertas abiertas para cualquier entidad reguladora que les pida información sobre su actuar. También dijo que están a la espera de la visita de la Secretaría de Salud.



La compañía donde la mujer se hizo el procedimiento es norteamericana, su sede administrativa está ubicada en Phoenix, Estados Unidos, pero la clínica queda en Medellín, por lo cual, todos los tratamientos deben ser practicados en esta ciudad.



Asimismo, lleva operando en la capital antioqueña dos años y, según la gerente, cuenta con todos los requisitos legales. En este tiempo, esta sería la primera complicación de cualquier nivel que se presenta en el sitio, donde se hacen terapias celulares para enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, cardiopulmonares, ortopédicas, entre otras.



"La paciente tuvo una complicación que le puede pasar a cualquiera bajo las condiciones médicas en la que ella estaba y ella sabía los riesgos de todo. Nosotros tenemos protocolos, manejos y guías claros, para determinar cuáles pacientes podemos tratar y cuáles patologías, aceptamos unos casos muy seleccionados", añadió la directiva del centro, quien añadió que en este momento le brindan acompañamiento a la familia de la mujer.



