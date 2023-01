Gina Paola Bocanegra Hernández, de 22 años, fue asesinada con arma blanca en Medellín. Su cuerpo se halló sin signos vitales en un callejón del barrio Moravia durante la madrugada del dos de enero, a escasos metros de la casa de su mamá.

De acuerdo con las indagaciones, un hombre la atacó tras salir de una discoteca. Al parecer se trataría de Luis Alfonso Rivera Landete, su pareja sentimental, quien habría arribado al establecimiento comercial para exigirle que se fuera a casa y no departiera con sus amigos.



“Ante la negativa de la víctima, se quedó esperándola en un local comercial aledaño. Cuando la mujer salió del lugar se fue hacia su casa acompañada por el presunto victimario, y en un callejón, Rivera Landete, al parecer, le propinó múltiples heridas con arma blanca que le causaron la muerte inmediata”, expresó Ricardo Romero, director seccional de Fiscalía Medellín.

La había apuñalado antes

El caso de feminicidio mantiene conmocionados a los familiares de Bocanegra, pues denuncian que no era la primera vez que su novio la agredía.



“Ya la había apuñalado y se le hizo una denuncia a él por Fiscalía. Él tenía ya una orden de captura por lo que le hizo a mi hija, pero nunca hicieron nada”, expresó Bleidys Hernández, madre de Gina Paola, para ‘Noticias Caracol’.

Según la señora Hernández, ese ataque había sucedido hace más de un año. Sin embargo, la joven mantuvo la relación, por lo que el ente acusatorio habría decidido pausar las investigaciones: “Yo le envié a la fiscal fotos, pero dejó un caso al lado desde que se enteró que ella volvió con ese muchacho”.



Eso sí, los familiares aseguran que Gina Paola accedió a seguir a su lado porque era objeto de constantes intimidaciones. “Decía que me la iba a picar, que la iba a enterrar, que nadie se iba a dar cuenta de que él la había matado. Él me dijo, una vez peleando, que me iba a dar donde más me dolía. Nunca me imaginé que fuera quitándole la vida”, relató visiblemente afectada su mamá.

Un video de cámaras de seguridad del callejón es la pieza clave de las autoridades para señalar a Luis Alfonso Rivera del feminicidio, ya que en el metraje quedó registrada la agresión hacia las 2 a. m. del dos de enero.



Aunque el sindicado se presentó de manera voluntaria ante una estación de Policía, en la audiencia de imputación rechazó el cargo de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía. Aún así, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La mujer fue atacada en un callejón. Foto: YouTube - EL TIEMPO

“Los feminicidios no son crímenes pasionales. No puede seguir siendo normal ni natural la violencia contra las mujeres. Las mujeres de Medellín tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias”, dijo como rechazo Angélica Ortiz, secretaria de Mujeres de Medellín.



Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

