A las 2:09 de la tarde del viernes, 17 de marzo, llegó al cementerio Campos de Paz en un coche fúnebre blanco el cuerpo de Maryori Muñoz Sánchez, la mujer asesinada en la noche del miércoles, después de haber sido atacada con un agente químico por su expareja Luis Carlos Aguirre, quien también falleció, en el Centro Comercial Mayorca.



En un ataúd del mismo color ingresó a la sala 3 del campo santo para ser velada por familiares, amigos y compañeros de trabajo antes de darle el último adiós pasadas las 6 de la tarde.



(Lea también: Mujer asesinada con polvo tóxico ya había denunciado 2 veces a su atacante)

Era oriunda de Medellín, madre de dos adolescentes, pero con un paso por el municipio de Fredonia, en el suroeste antioqueño. Su hermano Frank Muñoz contó que era una “madre estricta, dócil y fuerte, alcahueta y exigente”.



En dicho municipio antioqueño fue donde comenzó a trabajar con el Grupo Gana. Labor que cumplió a cabalidad y por la que regresó a la capital de Antioquia al ser designada coordinadora de la compañía en la ciudad.

Con su título de Administración de Empresas de la Fundación María Cano y las excelentes referencias que venían con ella, entró a laborar como administradora del Centro Estético Matiz, Salud y Belleza, ubicado en el piso 11 de la plaza Médica, lugar donde fue atacada por Aguirre.



(Puede leer: Un menor de edad es la nueva víctima de los bloqueos de paro minero en Antioquia)



La relación entre ambos, que duró cerca de 8 años, tuvo su fractura durante el segundo semestre del año pasado por hechos de violencia de los que ella venía siendo víctima.



Según el secretario de seguridad de Sabaneta, Mariano Atehortúa, esta expareja atravesaba por dos procesos de violencia intrafamiliar: uno ante Fiscalía y uno administrativo de restablecimiento de derechos ante Comisaría de Familia.



“Sabemos que existía una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por violencia intrafamiliar y en la Comisaría de Familia se venía haciendo el proceso administrativo para el restablecimiento de los derechos de esta mujer que venía siendo violentada de manera física y verbal por el compañero permanente”, indicó el secretario.



Cuenta su hermano que una agresión hacia su hijo menor habría sido el detonante para que decidiera abandonar el apartamento de su propiedad, donde convivía con él, y se mudara con sus hijos a la casa de su mamá.



Allí estuvo por cerca de dos meses hasta que pudo conseguir un apartamento cerca del Centro Comercial donde laboraba y del colegio de los menores.

Facebook Twitter Linkedin

Maryori Muñoz. Foto: Fundación Universitaria María Cano Sitio Oficial / Cortesía Denuncias Antioquia.

¿Había algo para conciliar?

Esa es la pregunta que ronda la cabeza de los familiares de la mujer al conocerse que el comisario de familia había programado dos audiencias de conciliación con el agresor, quien nunca se presentó, lo que desencadenó en unas medidas de protección hacia Maryori.



De acuerdo con el documento, emitido 48 horas antes del ataque, el hombre debía “abstenerse de agredir, maltratar, ofender, amenazar o ejecutar cualquier acto constitutivo de violencia intrafamiliar”.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Aguirre, de 67 años. Foto: Archivo particular.

El incumplimiento, se lee en el texto, le podría acarrear una multa económica de dos a diez salarios mínimos legales vigentes “convertibles en arresto”.



(Le puede interesar: Denuncian que hay 18 muertos por combates entre grupos ilegales en Valdivia)



Consultada la Policía sobre la protección hacia ella, aseguraron que no fueron notificados de dicha decisión para hacerla efectiva.



"Si llevó la denuncia a Fiscalía, fue a Fiscalía, pero la Policía Nacional no recibió ninguna notificación en ese contexto. Nosotros hacemos una verificación del estado de la persona”, dijo José Miranda, comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Para Frank y quienes hoy acompañaron a esta ejemplar mujer a su última morada, dicen que esta muerte, como la de muchas mujeres en el país se pudo haber evitado, por lo que piden que “estemos más pendientes cuando las personas levanten la mano. Si no protegemos a quien pide ayuda, no vamos a cambiar”, precisó su hermano.

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre había atacado a una mujer, quien era su expareja, en el piso 11 de centro comercial Mayorca. Foto: Twitter @DenunciasAntio2

“No importa la sustancia que haya usado el asesino, lo único cierto es que mató a toda una familia”, enfatizó Muñoz, y agregó que no descarta adelantar acciones para determinar responsables por la omisión en el caso de su familiar.



(Le recomendamos: Esto se dijeron Gustavo Petro y los empresarios antioqueños en Medellín)



Se conoció que el cuerpo de Luis Carlos, quien era un comerciante de 67 años, permanece en las instalaciones de Medicina Legal, pues nadie lo ha ido a reclamar.



LAURA ROSA JIMÉNEZ

REDACTORA EL TIEMPO

MEDELLÍN