Ya ha pasado más de una semana desde el asesinato de Maryori Muñoz Sánchez —quien fue atacada con un agente químico por su expareja en un centro comercial de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá— y su familia aún sigue en busca de justicia.



En diálogo con EL TIEMPO, Frank Muñoz, hermano de la víctima, reveló hace una semana que adelantarán acciones jurídicas para determinar los responsables por la omisión en el caso de su familiar.

“No importa la sustancia que haya usado el asesino, lo único cierto es que mató a toda una familia”, dijo Muñoz. Y es que 48 horas antes del ataque, un comisario de familia ordenó medidas de protección hacia Maryori luego de que su agresor, Luis Carlos Aguirre, no se presentó a dos audiencias de conciliación.



De acuerdo con el documento, el hombre debía “abstenerse de agredir, maltratar, ofender, amenazar o ejecutar cualquier acto constitutivo de violencia intrafamiliar”.

La mujer era oriunda de Medellín, madre de dos adolescentes, pero con un paso por el municipio de Fredonia, en el suroeste antioqueño. Su hermano contó que era una “madre estricta, dócil y fuerte, alcahueta y exigente”.



El incumplimiento de la medida de protección ordenada por la comisaría, se lee en el texto, le podría acarrear una multa económica de dos a diez salarios mínimos legales vigentes “convertibles en arresto”.



Al ser consultada sobre la protección hacia ella, desde la Policía aseguraron que no fueron notificados de dicha decisión para hacerla efectiva.



"Si llevó la denuncia a Fiscalía, fue a Fiscalía, pero la Policía Nacional no recibió ninguna notificación en ese contexto. Nosotros hacemos una verificación del estado de la persona”, dijo José Miranda, comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Para Muñoz, la muerte de su hermana, como la de muchas mujeres en el país se pudo haber evitado, por lo que pidió que “estemos más pendientes cuando las personas levanten la mano. Si no protegemos a quien pide ayuda, no vamos a cambiar”.



MEDELLÍN