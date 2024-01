Así fueron los momentos de angustia por la tragedia del Chocó que enluta al país

Cuando Carlos Escobar* viajó de El Carmen de Atrato a Quibdó en la noche del 11 de enero todavía la carretera estaba despejada. Hacía años que no tomaba la ruta, pero ese día le pidieron el favor de llevar a un hombre urgido de viajar a la capital de Chocó, luego de tanquear su carro en una estación de servicio del sector Siete.



Puede leer: Impresionantes imágenes aéreas del sitio del derrumbe en la vía Quibdó - Medellín



En la carretera, las gotas de lluvia empezaron a caer, por lo que decidió pasar la noche en la ciudad antes de emprender el viaje de regreso. Al otro día, salió a las 6 de la mañana y una hora más tarde quedó atrapado en el sector Diecisiete por un derrumbe que taponó la vía. Su vehículo quedó a solo 150 metros de las piedras que obstaculizaron el tránsito.

🚨Declaraciones de la Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, desde el PMU.👇🏾 pic.twitter.com/bvlMIu2qKg — Gobernación del Chocó (@GobChoco) January 14, 2024

Con el paso de las horas, los carros quedaron atascados en un ‘sándwich’ por otro movimiento en masa. La espera se prolongó, mientras operarios de la empresa contratista habilitaban la carretera. Según el Invías, ese viernes en la transversal Quibdó-Medellín se registraron siete deslizamientos en diferentes sectores.



Puede leer: Revelan la identidad de los fallecidos en la tragedia del Chocó



Las intensas precipitaciones que se presentaron desde la noche del 11 de enero provocaron la saturación de los taludes de la zona, originando el deslizamiento de masa y piedra reportado en siete puntos, según explicaron desde el Ministerio de Transporte en un comunicado de prensa.



Ante ese panorama, Escobar decidió parquear su vehículo al frente de la casa de Alberto Olaya, un conocido “de toda la vida” de El Carmen de Atrato. Ahí se quedó hasta las 3 de la tarde cuando le pidieron mover el carro porque un furgón necesitaba pasar. No le quedó de otra que regresar a donde estaba inicialmente.



Una hora antes había logrado comunicarse con su esposa. Olaya le prestó un teléfono y le dijo que buscara la señal, recorrió toda la vivienda, pero no encontró la manera de llamar, hasta que otro hombre le regaló un minuto y al fin logró contar a su familia dónde era que se encontraba.

🚨Boletín No.003 del PMU.



Último Minuto👇🏾 pic.twitter.com/ibK0mjlPhk — EL CARMEN DE ATRATO (@Elcarmenchoco) January 14, 2024

La vivienda estaba repleta de mujeres y niños que se resguardaban de la lluvia, que no había cesado ni un solo minuto durante todo el día. Afuera, en la parte de atrás, había un techo de plástico donde más viajeros buscaron refugio del agua.



“Estaba lloviendo mucho. Ellos salieron de los carros y los dueños de la casa los dejaron hacer comida porque había muchos niños. Cuando salí del vehículo estaban dando platanitos con salchicha frita. Hicieron una recolecta entre todos para comprar las cosas.



En ese momento estaban llamando a las mamás con niños pequeños. Eso fue a las 2 de la tarde y luego se quedaron ahí porque estaba lloviendo mucho”, relató el testigo.

Un video captado minutos antes del derrumbe evidenció un ambiente de tranquilidad dentro y fuera de la casa. Decenas de niños, niñas, hombres y mujeres aguardaban con paciencia a que por fin habilitarán el tránsito en la vía que lleva cerca de 15 años en construcción.



Escobar, quien trabaja en una empresa minera del municipio, conocía a los dueños de la casa desde que era pequeño. Su abuela era vecina de Olaya y él lo conoció cuando llegó a El Carmen de Atrato, desde Bogotá, a los 8 años.



Para esa época el hombre trabajaba en fincas de la zona rural y el niño iba a llevarle el almuerzo todos los días, junto con otro familiar.



Doña Rocío, la esposa de Olaya, le alcanzó a dar clases a sus tres hijos en La Colonia varios años durante la primaria.



Esa tarde, antes del derrumbe, fue la última vez que los vio con vida.

Facebook Twitter Linkedin

Tragedia del Chocó desde el aire Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

El derrumbe

Entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde la tierra comenzó a rugir. En menos de 10 segundos, un movimiento en masa arrasó todo a su paso y sepultó la vivienda donde, mal contados, había unas 60 personas. Otros vehículos que estaban parqueados sobre la vía Quibdó-Medellín también quedaron bajó el alud.



“Hubo mucha gente que empezó a buscar, gente llorando, cogiéndose la cabeza, preguntando por dónde estaba fulano y perano… y busquen y no encontraban a nadie y se cogían la cabeza. Sacaron a tres personas y las montaron en un camión”, cuenta el hombre.



Escobar alcanzó a ver que a dos personas las sacaron vivas. Una ingeniera del consorcio Latinco, firma a cargo de la vía, llegó con un botiquín de primeros auxilios y empezó a dirigir las primeras labores de rescate. Con una camilla que consiguieron en la zona, los testigos sacaron a la gente que quedó bajo el lodo.



(Le puede interesar: Presidente Petro visitará zona del derrumbe en Chocó antes de viajar a Guatemala)



La maquinaria amarilla removió tierra toda la tarde y casi a las 8 de la noche abrieron paso en uno de los deslizamientos, en el sector Veintiuno, para evacuar a los heridos hasta el Hospital San Roque de El Carmen de Atrato —que queda a una hora del lugar de la tragedia— en las primeras ambulancias que llegaron a la zona.



“Yo no sé ni cómo definir eso. Cuando las cosas no le van a tocar a uno, no le tocan. Yo estuve durmiendo en la silla del conductor y luego en la silla de atrás. Miraba el derrumbe y pensaba que si se venía (la tierra) apenas llegaba hasta aquí porque chocaba contra las piedras y la tiraba para un lado. Cuando vi que eso se vino, me dije qué tan equivocado estaba y me cogió un temblor en todo el cuerpo”, recuerda.



Yirlean Valoyes, una vecina del sector, contó que comunidades indígenas, habitantes de la zona, personal de Latinco y algunos conductores fueron los primeros en auxiliar a las decenas de víctimas que dejó el fatal deslizamiento.



Una fotografía que se envió desde el sector Diecisiete a través de redes sociales evidenció la magnitud de la tragedia: al menos 17 cuerpos fueron enfilados a un costado de la vía mientras las autoridades llegaban para evacuarlos de la zona.

Las condiciones climáticas dificultaron la llegada de los organismos de socorro, que apenas alcanzaron a entrar al sector pasadas las 10 de la noche.



Personal del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil y los bomberos de El Carmen de Atrato arribaron al sitio de la emergencia para emprender la evacuación de los heridos y adelantar las labores de rescate de las personas que continuaban desaparecidas.



A las 11:45 de la noche del viernes, los rescatistas suspendieron las labores de búsqueda debido a las fuertes lluvias. A primera hora de ayer, con un clima más favorable, se reanudaron las acciones de las autoridades.



“Los organismos de socorro se encuentran en la zona y se adelantan incesantemente todas las labores de búsqueda y rescate. Contamos con apoyo de la Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil, bomberos y todos los organismos que están al servicio de poder rescatar, incluso, con binomio canino”, dijo Nubia Córdoba, gobernadora de Chocó.

Facebook Twitter Linkedin

Unidades de Socorro y el Ejército trabajan en la búsqueda y rescate. Foto: Cortesía Ejército.

Al cierre de esta edición, la gobernación de Chocó había confirmado la muerte de 33 personas que quedaron sepultadas bajo el alud y cuyos cuerpos fueron rescatados entre la noche del viernes y ayer.



Desde la Alcaldía de El Carmen de Atrato indicaron que los 18 cuerpos rescatados en la noche del viernes fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Medellín. Los demás cadáveres que se hallaron ayer fueron llevados a la entidad en Quibdó.



Además, hay 20 heridos, de los cuales 15 fueron remitidos a centros asistenciales en Antioquia y aún siguen varios desaparecidas.



El panorama en el sitio de la tragedia es desolador, decenas de familiares de las víctimas llegan para acomodarse entre las carpas tendidas por los organismos de socorro y las cintas que rodean el lugar del deslizamiento para preguntar por sus seres queridos.



Hay personas que tienen hasta tres familiares cuyo paradero aún es incierto y otros que llegan para identificar los cuerpos.



*Nombre cambiado a petición de la fuente.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Corresponsal de EL TIEMPO - MEDELLÍN.