De 2016 a la fecha, van 16 muertes en Medellín por cirugías estéticas

En el transcurso de 2019, en Medellín ya se cuentan dos fallecimientos por procedimientos estéticos, que se suman a 3 en 2018, 3 más en 2017 y otras 8 en 2016, según reportó la secretaría de Salud de la ciudad, durante una sesión que se realizó ayer en el concejo para hacerle seguimiento a este tema.

A las 16 muertes de los últimos cuatro años se suman los 180 eventos adversos que han ocurrido entre 2016 y 2019, de los cuales la mayoría sucedieron en 2018, con 109 reportes, mientras que este año ocupa el segundo lugar, con 54.



En estas complicaciones, de los 180 casos, solo uno corresponde a hombres y la mayoría de las víctimas son mujeres entre los 25 y los 39 años de edad.



De acuerdo con Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de la secretaría de Salud de Medellín, se nota un incremento en los reportes, si bien, podría haber subregistro porque muchas víctimas no denuncian por temor o vergüenza, debido a que existe estigmatización y, en ocasiones, son culpadas de las consecuencias que les dejan las intervenciones estéticas.



Asimismo, aunque hay algunas extranjeras, la mayoría de las víctimas son de Medellín, con 171 de los casos registrados.

Lo que más preocupa a las autoridades es que los lugares donde se realizaron estos procedimientos que salieron mal fueron principalmente casas o apartamentos (con 56 casos) y centros de estética (95), lugares que no son idóneos para hacer este tipo de intervenciones.



Las infecciones son las principales consecuencias de estas malas prácticas, pero también hubo pacientes con complicaciones como hemorragias, embolias, depresión respiratoria, perforaciones, necrosis y quemaduras.



Ante esta situación, que se constituye como un problema de salud pública, la secretaría de Salud de Medellín realiza distintas gestiones que están dentro de su competencia, en las que muchas veces cuenta con apoyo de la secretaría seccional de Salud de Antioquia y la secretaría de Seguridad de Medellín. En total, entre 2016 y mayo de 2019, se han hecho 52 operativos macro en estos centros para analizar si es necesario tomar medidas sanitarias o policivas.

En este mismo periodo de tiempo, se han hecho 1.062 visitas puntuales y se han efectuado 1.322 inspecciones en actividades de cosmetología, estética, residuos hospitalarios y suministros y establecimientos abiertos al público.

Conceptos desfavorables en la mayoría de centros

Después de estas visitas de inspección, las autoridades emitieron concepto favorable solo en 107 centros, mientras que fueron 871 conceptos condicionados y 379 desfavorables.



Según López, en promedio, el 35 por ciento de estos establecimientos tiene concepto desfavorable, lo que representa una cifra muy grande que da cuenta de la problemática que se vive. En el caso de este concepto, se aplica medida sanitaria o cierre temporal o total del lugar.



En el transcurso de 2019, el 11,8 por ciento de los establecimientos tuvo concepto favorable, 71,14 por ciento tuvo concepto condicionado y 17 por ciento, desfavorable.

Ligado a esta situación también están los decomisos que se hacen en estos lugares, principalmente de dispositivos e insumos médicos usados por personal no idóneo y productos vencidos o sin registro de Invima.



Además, se han encontrado productos falsificados, sin los requisitos de etiquetado, o de uso intrahospitalario que no puede ser usado en centros de estética o cosmetología, donde no es permitido realizar procedimientos invasivos, agregó la subsecretaria.



Este año va un solo decomiso, pero en 2018 hubo 38, en 2017 hubo 19 y en 2016 hubo 9.

Por su lado, Andrés Tobón, secretario de Seguridad, explicó que en los sitios en los que se hacen operativos y que no cuentan con las condiciones idóneas para realizar procedimientos estéticos invasivos se pueden dar clausuras temporales, suspensiones médicas o suspensión temporal o definitiva de la actividad.

Por su lado, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, citante de la sesión, manifestó que falta rigor en las investigaciones y las sanciones que se imponen a los falsos cirujanos y a las llamadas clínicas de garaje.



Contó que un falso cirujano condenado por la muerte de una mujer durante un procedimiento recibió libertad condicional y aún está operando, a lo que se suma que muchas veces los propietarios de los centros cerrados por las autoridades abren otros en sitios aledaños para seguir incurriendo en estas malas prácticas.



“La última muerte fue hace ocho días a una peruana en un spa que tiene cuatro sedes en Medellín. Aunque la secretaría de Seguridad las cerró todas, los dueños alquilaron una casa contigua para seguir citando los pacientes”, expresó el corporado.



En la ciudad existen dos plataformas que les brindan orientación a los ciudadanos que se quieren realizar un procedimiento estético. El primero es Tu Operación Segura, que nació en la Universidad CES y hoy es un portal que han consultado alrededor de 10.000 personas en lo que va de este año, buscando información para evitar riesgos en procedimientos.



El segundo es Cirugía con Sentido, que sirve para reportar malos procedimientos y es liderado por la Personería de Medellín.



En este sitio, el denunciante hace una breve narración de los hechos, da el nombre del presunto profesional no idóneo, la dirección del lugar y, si se tiene, el número de la institución en donde se hizo el procedimiento. La denuncia llega directamente a las autoridades correspondientes.

Víctimas pidieron mayores acciones de autoridades

Durante la sesión del concejo, tres víctimas de malas intervenciones estéticas hablaron de sus casos y pidieron una mayor acción de las autoridades, sobre todo en las investigaciones de los eventos denunciados, de modo que las personas que ejercen como cirujanos plásticos sin serlo o que practican estos procedimientos sin el conocimiento requerido sean llevados ante la justicia, respondan por los daños causados y no tengan posibilidades de abrir nuevos establecimientos estéticos.



MEDELLÍN