Testimonios de quienes saltaron de puente donde murió joven abogada

El trágico incidente en que el murió Yecenia Morales Gómez, la abogada de 25 años de edad que el pasado 18 de julio cayó al vacío en una práctica de bungee jumping en el suroeste antioqueño, ha dejado algunas dudas sobre el trágico hecho. Incluso varias versiones al respecto.

La más cuestionada ha sido la empresa, Sky Bungee Jumping, que prestaba el servicio de saltos ese día fatídico en el viaducto del antiguo Ferrocarril de Antioquia, ubicado entre los municipios de Amagá y Fredonia.



Gustavo Guzmán, alcalde de Fredonia, le había contado a EL TIEMPO este martes que esta empresa y otra más conocida como Medellín Bungee no tienen los permisos para hacer esta práctica deportiva tanto en su jurisdicción como en Amagá.



“De inmediato le dije a los investigadores de inteligencia que por favor organizáramos ese tema con el ánimo de proferir un decreto, porque eso no está prohibido ni por decreto”, comentó el mandatario luego de la muerte de la joven. Explicó, además, que este tipo de empresas deben cumplir con una serie de requisitos por tratarse de un deporte extremo.

Este diario también consultó la vigencia de la empresa y encontró que Sky Bungee Jumping estaba registrada en el municipio de Jardín, también en el suroeste antioqueño, pero había cancelado su matrícula ante la Cámara de Comercio de Medellín el 26 enero de 2018, por lo que se presume que actúa bajo la informalidad.



Esta empresa rompió el silencio el pasado 22 de julio en un comunicado publicado en sus redes sociales.



“El 21 de julio de 2021, establecimos contacto con su familia. En esta comunicación nos pusimos a disposición para acompañarlos en las gestiones que sean necesarias. Les informamos que Sky Bungee Jumping tiene contratada una póliza de seguros y queremos acompañarlos en el trámite de su reclamación”, dice el comunicado.

Yecenia Morales Gómez era abogada, egresada de la Universidad de Medellín.

Sobre las hipótesis que han circulado en medios de comunicación, las cuales han sido suministradas por las autoridades, Sky Bungee Jumping afirmó que "no es cierto que la joven de 25 años haya saltado por la confusión de una orden de saltar que habría sido impartida a su novio. En el momento del accidente nadie estaba saltando, ni su novio ni otra persona".



Sin embargo, esta es la versión que dio el alcalde de Fredonia tras los informes preliminares de los investigadores de la Sijín.



“Pero ella se confundió. La orden era para que el novio fuera quien se lanzara porque él ya estaba con el equipo de seguridad a la orden del día. A ella solo le habían puesto el arnés; confundió la orden como tal y se precipitó”, le aseveró Guzmán a EL TIEMPO.

Esta última versión también la contó Andrés Morales, hermano de Yecenia, quien dijo que “el novio me dice que ellos escucharon algo, no sabemos en este caso si fue una orden, si los instructores usan una palabra clave. Él escuchó esto y ella también y se tira”.



Para conocer cómo son los lanzamientos, este diario hizo una consulta con dos usuarios que utilizaron los servicios de Sky Bungee Jumping y averiguó también qué ofrecen a los interesados en esta práctica deportiva.



Hacer bungee jumping con esta empresa cuesta 59.900 pesos, incluye un salto, póliza y seguro, fotografías y un video en cámara lenta en alta definición. La práctica solo la hacen los domingos y se los intercalan con otra empresa que también se dedica a este deporte extremo.



Anlly Osorio se lanzó del viaducto el pasado 25 de mayo, como parte de un sueño que quería cumplir desde su niñez porque siempre le ha gustado la adrenalina, como lo aseguró.



“Convencí a mis amigos de ir porque ellos tenían un poquito más de miedo, sin embargo también se lanzó mi papá. No tengo nada negativo que decir”, dijo.

La joven tiene reparos y dudas con respecto a la forma en que Yecenia se lanzó porque solo tenía el arnés puesto.



“Cuando yo me fui a lanzar me tocó esperar cinco horas porque había mucha gente delante de mí y durante todo ese lapso de tiempo que estuve esperando uno observa que tienen dos o tres arneses y mientras una persona está saltando, a otra se lo están poniendo y la están asegurando para que todo esté bien, cosa tal que el lazo suba. El lazo va a la altura del estómago, uno ve que está de frente”, explicó Osorio.



Ella se refiere al lazo o elástico de color rojo que usa la empresa antes de que una persona se lance del puente y Yecenia, como lo evidenció un video de su lanzamiento, no lo tenía.



Por lo que esta joven no cree que haya sido error de la empresa: “Ellos manejan solamente un lazo y era imposible que le dijeran a otra persona que saltara sabiendo que en el video se observa que hay una persona que está en el aire y que la están subiendo cuando ella se lanza”.



Diego Vélez también se lanzó del mismo viaducto y con la misma empresa el pasado 20 de junio.



“El servicio me pareció bueno, los empleados muy amables y muy claros en todo momento, en cuanto a los equipos de seguridad al momento del salto me parecieron súper seguros y en ningún momento sentí que se fuera a reventar o a soltar o algo”, comentó.



Vélez también dijo que allí solo había un lazo para lanzarse por lo que solo se tira una persona y otra más debe esperar. “Todos están como a la expectativa del que se está tirando y que las órdenes para uno tirarse es ‘3, 2, 1 bungee’ y para todos siempre es igual, entonces no entiendo el por qué ella se tiró así de la nada ya que una persona ya había realizado el salto y estaban procediendo a subirla. Opino que fue un momento de pánico y nervios en donde Yecenia de pronto se bloqueó y reaccionó de la manera que no era”, agregó.



¿Un puente inseguro?

Llegar en carro al puente El Viaducto, en donde sucedió la muerte de Yecenia, toma entre una hora u hora y media desde Medellín.

Turista se lanza en 'bungee jumping'.

Para llegar hay que tomar la ruta hacia el Suroeste antioqueño, vía a Amagá. Luego, allí se debe tomar el camino hacia la izquierda por la vereda Delgadita, una vìa destapada, rodeada de frondosos árboles y casas campesinas.



Además, se transita por cinco viejos túneles por los que otrora pasaba el Ferrocarril de Antioquia y cruzar por la escuela y establecimientos turísticos de la zona.



Llegar al puente El Viaducto es conectarse con un pedacito de la historia del departamento. Fue construido por el Ferrocarril de Antioquia en 1924 y tiene una extensión de 81 metros y una profundidad de 61 metros. A un lado de este hay un pequeño santuario dedicado a la Virgen de Lourdes, que es visitado por feligreses de cuando en cuando y que hace parte de los atractivos turísticos en esta frontera entre

Pero lo que parece ser un gran puente a lo lejos, de cerca no lo es tanto. El metal o material con el que está construido está corroído en varias partes y los troncos de madera, por el cual pasan habitantes (algunos de ellos en motos y bicicletas), visitantes y los que se van a lanzar, están en mal estado, con huecos. Solo hay un pedazo de concreto en toda la mitad para caminar, eso sí, con cuidado.



Un pedazo de una montaña, ubicado a un costado del puente, sirve de mirador para ver a los intrépidos practicantes del bungee lanzarse desde el viaducto. Desde allí fue grabado el video que mostró los últimos instantes de vida de Yecenia y que hoy tiene a la familia buscando respuestas porque al parecer emprenderán medidas legales frente a la empresa que ya respondió, pero que aún tendrá que explicar lo sucedido ese fatídico domingo 18 de julio.

DAVID CALLE

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN

