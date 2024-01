Piedad Córdoba: revelan la que sería la última foto con vida de la senadora fallecida

El quipo de trabajo de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, compartió la que serái la última foto en la que aparece viva la política, quien murió este 20 de enero por un paro cardíaco, tras ser hallada inconsciente en el piso de su habitación en su apartamento de Medellín.



(Puede leer: Piedad Córdoba: polémicas de la senadora que murió este sábado en Colombia)

Esta sería la última foto con vida de Piedad Córdoba

En la imagen se ve a la senadora sentada en un sillón en su apartamento con su típico turbante en la cabeza y una chaqueta de jean. Según informaron sus escoltas, Córdoba estaba bien de salud, pese a los quebrantos que tenía desde hace unos años.

Esta sería la última foto con vida que le tomaron a la senadora Piedad Córdoba. Foto: Suministrada

La senadora fue hallada desmayada por sus escoltas en la habitación principal de su apartamento en la Carrera 63b con calle 37, en el edificio Chenoa, en Medellín, y trasladada a la Clínica Los Conquistadores, en el sector del mismo nombre, a donde llegó sin signos vitales y se confirmó que su deceso fue por un infarto.



Los médicos estuvieron alrededor de 20 minutos intentando reanimarla.



El doctor Martín Mora Rendón, director médico de la Clínica Conquistadores, dijo que "se trató de un paro cardiaco no presenciado y tras no resultar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, estas se suspenden y se declara a la paciente fallecida".



Tras establecerse su deceso, la Policía realizó el levantamiento del cuerpo en la clínica, luego funcionarios de la Sijin fueron hasta el apartamento para hacer una inspección en el lugar donde fue hallada desmayada y después el cadáver fue llevado hasta Medicina Legal.



(Puede leer: Presidente Gustavo Petro lamenta la muerte de la senadora Piedad Córdoba)



El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de la senadora Piedad Córdoba. La congresista falleció este sábado 20 de enero en Medellín. "Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto", aseguró.

Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por un época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el dialogo y la paz,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2024

"Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por un época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el dialogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal", indicó el jefe de Estado.

Las grandes polémicas de la senadora Piedad Córdoba



Córdoba, quien desde el pasado noviembre veía enfrentando un proceso en la Corte de Suprema de Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público, tuvo una carrera marcada por las polémicas.



(De interés: La vida de luces y sombras de Piedad Córdoba, quien falleció este 20 de enero).

Senadora de Colombia. Foto: Instagram: @piedadcordobaruiz.oficial

De todas, la que quizá más controversia generó fue la que llevó a su destitución como senadora en 2010, por orden de la Procuraduría General de la Nación, que entonces lideraba Alejandro Ordoñez, por supuesta colaboración con la hoy extinta guerrilla de las Farc.



Al respecto, en 2016, el Consejo de Estado revisó el caso tras el recurso interpuesto por Córdoba y encontró que no existían existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria.



"La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario", informó entonces la alta corte al compartir su fallo.



Asimismo, otra de las razones que la llevaron a ser polémica en el debate público fue la relación que tuvo con el fallecido Hugo Chávez y el hoy presidente venezolano, Nicolás Maduro. Córdoba, quien empezó en las banderas liberales pero se fue yendo cada vez más hacia la izquierda, recibió muchas críticas por su postura frente al Gobierno de Venezuela y, también, la administración en Cuba.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro y Piedad Córdoba. Foto: X: Nicolás Maduro

De igual manera, recibió críticas por su cercanía con la extinta guerrilla de las Farc, sobre todo con el ala más radical del grupo subversivo. Asimismo, otra controversia reciente tuvo que ver con el episodio en el que fue detenida en Honduras, con más de 60.000 dólares sin declarar, cerca de un mes después de que el hoy presidente Gustavo Petro le pidiera distanciarse de su campaña.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO