En la vereda La Esperanza, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia, murió un hombre de 72 años con discapacidad visual, luego de ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas debido a que el panal se encuentra ubicado en un poste de energía.



Durante el suceso diez personas más resultaron heridas, entre ellas una mujer en alto estado de gestación y un hombre que estaba en recuperación posoperatoria en su vivienda.



Juan Carlos Bello, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Turbo, sostuvo que avanzan en las labores para recuperar el mayor número de abejas y así poderlas ubicar en zonas alejadas de la población con la intención de evitar una situación similar.



De acuerdo con expertos, el problema de esta abeja radica en su carácter genético y de adaptabilidad, por lo que no es posible su erradicación. Por esta razón, las autoridades deben mantener medidas de control continuas, orientadas a reducir la defensividad de las abejas y manteniendo sus características de productividad.



Jennifer Fewell, profesora de la Universidad Estatal de Arizona, señaló para la BBC que a diferencia de las abejas melíferas, esta subespecie es extremadamente sensible a la presencia de seres humanos, por lo que no es necesario perturbarlas para que estas activen su sistema natural de alarma.



Detalló que el veneno de estas abejas no es más tóxico que el de las melífera o europeas, pero lo que las hace mortales es la cantidad de abejas que atacan, pues se agrupan para hacerlo.



Al respecto, la comunidad de Turbo hace un llamado a EPM para que intervenga y se tomen las medidas de precaución correspondientes con el panal de abejas que está ubicado en el poste de energía.

