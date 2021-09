Autoridades investigan la extraña muerte de un bebé de 10 meses en Medellín

Las autoridades están investigando el caso de un bebé de 10 meses que murió en extrañas circunstancias el 17 de septiembre en el barrio Santo Domingo, comuna 1 de Medellín.



​Según información preliminar, al pequeño lo habrían dejado al cuidado de su padre, quien manifestó que el niño no paraba de llorar, motivo por el que decidió llevarlo a la Unidad Hospitalaria Santo Domingo, de Metrosalud, a donde llegó sin signos vitales.



El hombre narró que la mamá del niño lo dejó bajo su cuidado porque iba a reclamar medicamentos, pero desde que llegó a su casa, extrañamente no paraba de llorar.

"Él comenzó a quejarse y a quejarse. A mí se me metió en la cabeza que al niño como que le habían pegado, yo no sé, y comenzó fue a vomitar una cosa toda gruesa y se quedó como todo morado, yo dije qué le pasa. Yo todo asustado, vine fue a buscar a la mamá a la casa y ella no estaba, estaba todavía reclamando los remedios", narró el padre del niño, y agregó que les tocó irse a pie hasta el centro de salud porque no conseguían un taxi en este barrio en la ladera de la zona nororiental de la ciudad.



El brigadier general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana, informó que al llegar al centro asistencial la abuela del bebé informó que el papá le entregó el bebé, supuestamente porque se estaba ahogando o había broncoaspirado.



"Este bebé ya lo habían llevado anteriormente a este centro asistencial. Parece ser que en esta primera atención el niño tenía algunas manifestaciones de violencia. En este momento no podemos afirmar si fue una muerte violenta o si definitivamente el niño broncoaspiró o alguna otra causa le generó el deceso", explicó el general Martín.



A su turno, el padre del bebé confirmó que ya había evidenciado signos de violencia en el pequeño, que no vivía en su misma residencia.



"Él tenía una cicatriz y le dije a la mamá: ¿qué le pasó al niño aquí ? Y ella dijo que se cayó de la cama, pero me di cuenta de que le habían pegado con una chapa, con una correa, le pegaron al niño en la cara y le hicieron un hueco. Como yo no vivía con ella, no podía opinar nada", lamentó el padre.



Será el dictamen de Medicina Legal el que revele la causa de la muerte del menor de edad.



