Susto en Abejorral (Antioquia) por movimiento de tierra en una mina

Lo que fue denominado como "una fuerte explosión en una montaña" tiene asustados a los pobladores de las veredas de Abejorral, en el Oriente de Antioquia.



De acuerdo con los reportes, el movimiento en en la montaña se venía sintiendo desde hace una semana, pero fue en la mañana de este viernes 8 de octubre cuando se generó una explosión que está siendo atendida por las autoridades ante la fumarola que ocasionó la situación.

Julián Muñoz, alcalde del municipio, explicó que al parecer se trata de una detonación en una de las entradas de la mina subterránea El Toro, que lleva poco más de un año en proceso de cierre.



La información preliminar es que no hay personas fallecidas ni lesionadas, según indicó la empresa Argos, propietaria de la mina.



"Después de que la fumarola desaparece, se empieza a ver que parte de la montaña se movió, se vino un derrumbe. Parece ser que ese talud es una de la entrada de esos túneles a la mina", contó el mandatario local.



Por su parte, Argos emitió un comunicado en el que indicó que se evidenció un desprendimiento de suelo en la zona.



"Informamos que no hay afectación alguna a la salud, seguridad o vida de sus colaboradores o comunidades vecinas, así como tampoco de ningún tipo de infraestructura pública", aclaró la empresa

Se acaba de explotar uno de los tuneles de canteras en el cairo vereda alto bonito municipio de abejorral. @Policiantioquia pic.twitter.com/CiGLxJtrMF — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 8, 2021

Argos aseguró que de inmediato se realizó un reconocimiento inicial del área afectada en superficie y tomó las medidas de seguridad para aislar la zona.



"Actualmente adelantamos las investigaciones pertinentes, de la mano de

expertos técnicos, para determinar con exactitud las causas, los efectos, su

dimensión y los planes de acción requeridos que se implementarán con total

celeridad", agregó la empresa.



Esta mina, que estuvo explotada por casi 90 años, se encuentra en un complejo proceso de cierre desde marzo del 2020, por lo que no estaba activa.



Hasta el momento, personal de bomberos, del (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) Dagran, de Corantioquia y de Argos se desplazan hasta la zona, sector Canteras.



"De Cornare nos dicen que van a mandar a un geólogo para que venga y haga la evaluación directa de lo que está sucediendo, para tener información completa y elementos técnicos para no salir a decir de manera desesperada que eso se va a seguir cayendo o no se va a volver a caer. Pero estamos atendiendo la situación", aclaró el alcalde.



Al casco urbano se han desplazado algunas familias de las veredas aledañas al lugar donde se presentó el movimiento de tierra, asustadas por la situación. El alcalde indicó que las están censando para brindarles todo el apoyo y la información necesaria para garantizar que sea seguro retornar.



