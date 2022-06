En Antioquia y en Medellín ya está todo planeado para la segunda vuelta presidencial de este 19 de junio. De acuerdo con la Gobernación, el despliegue de la fuerza pública será de más de 25.000 hombres de la policía y del Ejército Nacional.



“Tenemos la suficiente fuerza pública, hay un equipo de hombres de la Policía Nacional que dará respuesta ante cualquier afectación que se pueda presentar en el departamento de Antioquia”, dijo el secretario del Seres de Seguridad Humana y de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez.



El funcionario agregó que habrá especial atención en 27 municipios, 8 de ellos prioritarios, con el mayor nivel de riesgo, ubicados en el nordeste, Bajo Cauca y el Urabá antioqueño.



En cuanto a Medellín, informó que habrá una atención especial de lo que pueda suceder en el Parque de los Deseos (Parque de la Resistencia), debido a que allí habría desmanes en caso de que no gane “un candidato presidencial”, refiriéndose a Gustavo Petro.



De otro lado, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, señaló que: “se hará un especial énfasis en la zona del Urabá, en donde se han dispuesto unos operativos especiales, puestos de control, retenes militares, con un propósito fundamental y es el de evitar la compra de votos y qué recursos ilegales hagan ingreso a la zona del Urabá”.



El municipio de Envigado anunció un cambio en uno de sus puestos de votación.



Quienes habitualmente ejercen su derecho al voto en la Escuela John F. Kennedy deben dirigirse este domingo 19 de junio a la sede primaria de la Institución Educativa La Paz.



Metro gratuito

Metro de Medellín Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Como es tradición, el Metro de Medellín tendrá servicio gratuito, entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde, con el objetivo de que los ciudadanos se puedan transitar sin inconvenientes a los lugares donde están ubicados sus puestos de votación en todo el Valle de Aburrá.



Esta medida aplica en líneas A y B del metro, las líneas K (Santo Domingo), J (San Javier), H (La Sierra), M (Miraflores) y P (Picacho) y el tranvía de Ayacucho.



Entre tanto, los usuarios que utilicen el Metroplús, las rutas integradas y alimentadoras, al igual que el Cable Arví, deberán pagar su respectivo pasaje, de acuerdo con la información dada por la gerencia del metro de Medellín.



Restricciones en lugares deportivos

El Inder Medellín informó que este domingo electoral no habilitará ninguno de los tramos de ciclovías de la ciudad por la jornada. Es decir, los comprendidos en el estadio, Avenida del Río, Poblado y Cerro El Volador, más los barriales no tendrán el habitual cierre de la vía.



Por eso, se les recomienda a las personas no asistir a estos espacios de práctica deportiva.



Asimismo, la Bolera Suramericana, la Unidad Deportiva de Belén, el complejo acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y las 12 piscinas barriales: San Blas, Tricentenario, Colgate Palmolive (Castilla), Doce de Octubre, Floresta, Territorio Robledo, La Ladera, La Asomadera, Alcázares, Belén, UVA Nuevo Occidente y San Cristóbal, tampoco estarán habilitadas durante el domingo 29 de mayo.



A excepción de la Bolera, el resto de escenarios prestarán servicio habitual el lunes festivo.



MEDELLÍN