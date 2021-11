En Medellín no se bajan del carro por estatus, revela investigación

A pesar de que las últimas administraciones municipales de Medellín –especialmente la de Aníbal Gaviria– han invertido más de 30.000 millones de pesos en seguridad, iluminación, infraestructura y otras obras en senderos peatonales llamados ‘Corredores de vida’, los desplazamientos a pie de los habitantes de la ciudad no han aumentado.



Una investigación revela que los ciudadanos tienen buena percepción de los diferentes medios de transporte sostenible –caminata, bicicleta, metro, tranvía–, pero a la hora de decidir escogen el carro particular para desplazarse, porque sienten que les da más estatus.



Esto aplica especialmente para estratos bajos, que consideran el carro un elemento que da prestigio.

De acuerdo con el estudio, realizado por Andrés Felipe Mesa Martínez, magíster en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional sede Medellín, entre 2012 y 2015 (periodo del alcalde Aníbal Gaviria), se adecuaron tres corredores peatonales en tres puntos de la ciudad.



El primer corredor, de un kilómetro de longitud, comprende la avenida Las Vegas, en El Poblado, entre calles 10 y 2 sur, y conecta con una estación del metro, universidades, centros médicos, comerciales y sectores residenciales. El segundo, de igual longitud, está en Manrique, comuna Nororiental, y pasa por los barrios Campo Valdés y Las Granjas. Y el tercero, de 1,4 kilómetros, está en el barrio Castilla, y atraviesa los barrios Alfonso López y La Esperanza.



Los ‘Corredores de vida’, incluyeron obras en andenes, iluminación, señalización y paisajismo, para darles mayor seguridad a peatones. Sin embargo, la investigación, que encuestó a 74 personas (21 en El Poblado, 30 en Manrique y 23 en Castilla) determinó que cinco años después, los caminantes en vez de aumentar disminuyeron.



(Le puede interesar: Nuevo ataque de hipopótamo de Pablo Escobar a una persona en Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

Sesión de realidad virtual con algunos de los encuestados Foto: Cortesía

Manrique fue el sector donde los desplazamientos en modos de transporte sostenible (como las caminatas) se redujeron un 29,19 % (los viajes que tenían como origen la zona) y 24,72 %, los que la tenían como destino. En Castilla la reducción fue de 16,91 % (origen) y 10,16 % (destino).



Y en Las Vegas, bajaron un 0,34 % (origen) y 1,48 % (destino). Esto se determinó tomando en cuenta los resultados arrojados por la Encuesta Origen–Destino de 2012 y 2017, elaboradas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



A 30 de las personas involucradas en el estudio se les realizó una prueba con videos de realidad virtual, sobre condiciones de caminabilidad (medida que determina qué tan amigable es un sector para transitar a pie, con variables como accesibilidad, seguridad, confort). Se les hicieron preguntas para encontrar los capitales (económicos, sociales y culturales) que definían su estatus social y además qué distinción o prestigio (reputación) les daba usar los modos de transporte.



El carro particular fue el elemento que consideraron como el objeto que les da mayor prestigio, con 71,71 puntos de 100 posibles, seguido por el metro con 62,71 puntos (hay un sentido de pertenencia por el metro), y, en tercer lugar, las plataformas virtuales, con 62,39 puntos. A estos les siguieron, en su orden, el taxi, la motocicleta, el tranvía, la bicicleta, y el Metrocable. Los cuatro últimos puestos los ocuparon la caminata, el Metroplús, el bus y la patineta.



(También lea: ¿Qué hay detrás de las doce masacres ocurridas este año en Antioquia?)



“¿Qué identificamos? Que para las personas con estatus social más bajo el carro es el que les da más distinción. Pero si nos íbamos al otro extremo, para las personas de estatus social más alto, les da más prestigio la caminata, el bus, el tranvía y la bicicleta”, asegura Mesa Martínez.



La moto, en los estatus sociales más bajos, también apareció en el estudio como uno de los medios de transporte que les da mayor distinción, junto con el carro. En los estratos altos, la moto no se considera de mucho distinción. “No está en la investigación, pero la moto está ligada, de alguna manera, a la cultura de la ilegalidad, y por eso, en algunos estratos, no se considera que da prestigio”, afirma el investigador.

para las personas con estatus social más bajo el carro es el que les da más distinción. Pero para las personas de estatus social más alto, les da más prestigio la caminata FACEBOOK

TWITTER

Mesa Martínez asegura que la preferencia por el carro y la moto tiene una explicación desde la economía: “Los modos de transporte privados son bienes superiores y los modos de transporte público son bienes inferiores.



Cuando las personas adquieren un ingreso más alto, van a adquirir esos modos superiores, se van a bajar de los modos públicos para irse a los privados. Como es un bien escaso es valioso, es apreciado”.



Por el contrario, según el investigador, el estudio arrojó que en los estratos altos el carro tuvo un prestigio medio. “Lo que se entiende es que, de alguna manera, en los estratos altos consideran que es necesario un ambiente más limpio, usando los modos de transporte sostenibles”, afirma.



Frente a estos resultados y para hacer que las personas se bajen del carro y caminen más o usen a bicicleta y otros medios más amigables con el medioambiente, Mesa Martínez propone que el tema de la movilidad no sea analizada solo por ingenieros y arquitectos, sino tener en cuenta a profesionales de la comunicación social, la economía, la sociología y la psicología, para lograr cambios.



Dice, que así como se hizo con la bicicleta, debe hacerse campañas de motivación para mejorar la imagen de modos de transporte alternativos, hacerlos atractivos para el ciudadano, y elevar la calidad de servicios como el de los buses.



(Siga leyendo: Así están buscando a niña estadounidense en Antioquia)

‘No solo es asunto de infraestructura’

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Felipe Mesa Martínez, magíster en estudios urbano-regionales de la U. Nacional sede Medellín Foto: Cortesía

El aumento en el uso del carro particular como opción para movilizarse en las ciudades está generalizado en América Latina y no solo es un asunto de infraestructura, opina Carolina Álvarez, ingeniera civil y magíster en infraestructura y sistemas de transporte y estudios urbano-regionales de la U. Nacional., y coordinadora de infraestructura para Colombia de la Iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global.



“Es asunto social, cultural, de estatus, que todavía pesan mucho en sociedades como las nuestras”, afirma y agrega: “Cuando las personas eligen tener carro por estatus, por ser más cómodo o por otras razones también hay una decisión de prioridades. Los viajes en transporte público duran más tiempo en horas pico, porque están afectados por la congestión. Dependen también del origen y el destino, qué tanto hay que atravesar la ciudad y hasta dónde se viaja”, asegura.



Atribuye la baja tendencia a desplazarse a pie de los ciudadanos a las falencias que aún tiene la infraestructura. “Medellín –dice- claramente ha hecho un esfuerzo grande en los últimos años pare mejorar las infraestructuras peatonales, hacerlas más accesibles; sin embargo, no se ha hecho en todos los sectores de la ciudad y ese quiebre entre poder conectar orígenes y destinos hace que se pierda el incentivo para que las personas caminen”.



Otro aspecto que destaca es el de la seguridad ciudadana. “Cuando hay problemas de robos, atracos o de iluminación nocturna eso hace que las personas busquen otros modos donde se sientan más cómodos, más seguros y la movilidad particular garantiza eso. Esos son los valores del carro, se tiene sensación de seguridad y comodidad”, sostiene.



(Le recomendamos leer: Cerca de mil personas mueren cada año por infartos cerebrales)



Otro aspecto clave, según la especialista en movilidad, tiene qué ver con los usos del espacio en la ciudad, cómo se ordena el territorio. “Es decir, si hay comercio o alguna actividad que genere movimiento de peatones, eso va a revitalizar los espacios públicos y va a dar una sensación de que hay gente, que puede ser seguro (...) Es un tema público-privado. Hay zonas de la ciudad que ganan atractivo y otras que lo pierden”, asegura



De otro lado, Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, afirma que incentivar a los ciudadanos a usar más la caminata para desplazarse requiere de una política integral, de infraestructura y cultural. Es necesario, asegura, dotar las calles de infraestructura para bicicletas y peatones, eliminar barreras físicas para esos desplazamientos y realizar promoción y educación de esos modos de transporte, para que la población reflexione sobre el impacto que pueden tener en sus vidas y en la movilidad.



Junto a 854 organizaciones y empresas del valle de Aburrá, el Área Metropolitna, agrega, ha planteado y ejecutado estrategias para, principalmente, hacer que empleados y colaboradores utilicen la bicicleta y las caminatas para llegar al trabajo y volver a sus casas. También, dice Palacio Cardona, se incentiva el uso del sistema integrado de transporte, compartir vehículos y reducir el número de viajes.



ORLANDO RESTREPO

Editor de EL TIEMPO

orlres@eltiempo.com