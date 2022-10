Un curioso hecho se presentó en los últimos días en una estación de gasolina Primax, cerca al Jardín Botánico, en el nororiente de Medellín.



Un hombre llegó en la noche del 6 de octubre hasta el lugar para tanquear su moto con 10.000 pesos. Al momento de pagar sacó 200 monedas de 50 pesos, pero el bombero de la gasolinera no se las quiso recibir.

"Estoy en la bomba de Primax. Estaba pagando con unas monedas de 50 pesos y el señor me va a sacar la gasolina porque no puedo pagar con monedas", denunció el motociclista que grabó el momento en video.



En las imágenes se ve cómo el bombero empieza a extraer la gasolina de la moto con una manguera y la deposita en un balde plástico. El hombre señaló que no tenía tiempo suficiente para contar las monedas.

fui a tanquiar a la bomba de gasolina primax en campo valdes, y pague con 10 en monedas de 50 pesos. el señor empleado de la bomba decidió retirar la gasolina depositada en la moto porque no podía contar monedas. pic.twitter.com/ksIetjfjF9 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 6, 2022

"Ya la plata no vale", dijo el motociclista que hizo la denuncia a través de un grupo ciudadano en Telegram.



