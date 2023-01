Mientras una patrulla de Policía se disponía a hacer un cierre a una motocicleta conducida por un sujeto que al parecer iba a armado, una auxiliar de Policía fue atropellada por el motociclista.



El hecho ocurrió en la tarde de este viernes 20 de enero en el centro de la ciudad, barrio La Candelaria, y según la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, "la auxiliar de policía es atropellada y tirada al piso por este sujeto, quien emprende la huida del lugar".

La joven, de 21 años, presenta hematoma a la altura de la cabeza y fue trasladada a la Clínica CES después de que personal de bomberos llegara al lugar y le prestara los primeros auxilios a la funcionaria policial herida.



Las autoridades aún no confirman si el conductor de la moto fue capturado o logró escapar del control policial.



Auxiliar de policía femenina fue arrollada por un motociclista avenida regional por Bomberos,

quien alparecer estaba armado y atropello a esta uniformada y emprendió la huida. #bomberosmedellin atendio el caso y trasladada a un centro asistencial. @PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/lfdcPUt2Ch — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 20, 2023

Esta semana también se conoció un caso de una unidad motorizada de la Secretaría de Movilidad que atendía un incidente vial con lesionados, que también fue atropellada por una moto mientras hacía su trabajo.



De acuerdo con la entidad, la motocicleta que pasaba por el lugar no alcanzó a frenar por el piso mojado y tumbó la moto de los agentes.



"No hubo daños graves ni sufrieron lesiones los agentes por lo que el caso no se reportó, pues se concilió en el sitio", informó la dependencia.



