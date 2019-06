Moravia podrá ser transitada de manera virtual en Google Street View

Calles atiborradas de motos, bicicletas y carros, locales ricos en ofertas comerciales, casas con ropa extendida en sus balcones y personas con sus rostros borrados que caminan en conjunto. Así se ve el barrio Moravia en la plataforma Google Street View, para quien desee conocer detalles del sector y acercarse a la experiencia de caminar por él. El lugar fue retratado con fidelidad por la aplicación.

Los líderes sociales de Moravia gestionaron la toma de imágenes del barrio con Google, en junio del año pasado. El vehículo de la empresa que toma las fotos no cabía en las estrechas calles del sector, por lo que la compañía solicitó que dos personas realizaran el mapeo con una mochila Trekker, un pesado equipo que contiene una cámara de 360 grados.



Orley Mazo, gestor de distintos procesos culturales, planteó las rutas para realizar la caminata con la maleta. En cuatro días, él y Juan García, auxiliar del área de comunicaciones del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, recorrieron todos los rincones del barrio para que fueran digitalizados en Google Street View.



El icónico morro, antiguo basurero de la ciudad en la década de los 70, se ve renovado en la plataforma junto a El Oasis, el sector comercial El Bosque, el Parque Lineal y la quebrada La Bermejala.

Imágenes de Moravia reproducidas en Google Street View.

“No se priorizó ningún lugar, en Google Street View está todo el barrio. Este en extensión parece grande, tiene 42,7 hectáreas aproximadamente, pero cuando uno lo camina es sencillo, las calles lo llevan a uno. Se recorrieron hasta los callejones más pequeños, la prioridad era mapear Moravia, había mucha curiosidad de la comunidad, algunas personas sabían que era la cámara de Google”, dice Orley Mazo.



Para García, Moravia se veía de manera distinta, fue un reto caminar con un equipo de grabación al hombro y lidiar con un sol intenso, la mochila Trekker contaba con dos baterías y dos discos duros, pesaba cerca de 30 kilos. Antes de comenzar con la ruta, fue asesorado por Google, mediante videollamadas, para manipular el equipo.



Cuenta que aunque no tuvo algún percance al recorrer el barrio, sintió mucho cansancio, tan solo en el primer día, se transitaron ocho kilómetros. “Era muy gracioso, me encontré con niños que me preguntaban si la maleta me llevaría a la luna, había personas que se escondían al ver el aparato y otras, en cambio, eran felices si salían en las tomas”, expresa.

Imágenes de Moravia reproducidas en Google Street View.

Tanto Mazo como García piensan que el ejercicio es importante para combatir los estigmas de Moravia. Además, las personas interesadas en realizar investigaciones sobre el territorio tendrán la herramienta para conocerlo con mayor profundidad. Incluso los líderes del barrio podrán utilizar Google Street View para establecer recorridos guiados y compartir la ubicación de los lugares a los visitantes del sector.



“El hecho de que las calles de Moravia ya estén en Google Street View es muy bueno para obtener mayor información, conocimiento y memoria del barrio. El lugar es muy icónico para la historia de las dificultades de Medellín. Gracias a su proceso de transformación y al liderazgo interno que hay se ha convertido, además, en un barrio turístico para locales y extranjeros. Es importante que esté en esta plataforma porque nos permite seguir contando la historia de Moravia”, afirma el concejal Daniel Carvalho.

Una imagen histórica y otra de Google Street View del barrio Moravia de Medellín.

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia junto a los líderes sociales del barrio difundirán el ejercicio de mapeo al resto de habitantes para que ingresen a la plataforma y transiten por sus calles de manera virtual. En Moravia se han adelantado distintos procesos sociales y culturales para generar sentido de pertenencia sobre el sector, que cuenta un relato de constante transformación.



En la década de los 60, un grupo de desplazados del conflicto armado comenzaron a asentarse en terrenos que hoy conforman el barrio Moravia, comuna 4 de Medellín.



Para 1977, la administración municipal del momento dio la orden de ubicar un basurero en el lugar. Una montaña de desechos de 30 metros de altura se impuso allí. En 1984, el botadero fue clausurado pero la estética del Moravia había cambiado por completo.

Imagen de archivo del botadero y casa ubicada en el mismo sitio hoy.

Desplazados de Antioquia y del Chocó llegaban al barrio y construían sus viviendas en el morro de basuras o en sus laderas, llenaban con tierra la montaña para generar estabilidad en las casas. Dos décadas después, se creó un plan parcial de mejoramiento integral para Moravia, se sembraron 327 árboles nuevos como guayacanes, cojones de fraile, chochos y varasantas, además de 50.000 plantas ornamentales de 46 especies diferentes.



La comunidad gestionó la construcción de un lugar donde todas las manifestaciones artísticas y procesos sociales del barrio convergieran. En 2008, se inauguró el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, una obra del arquitecto Rogelio Sambona.

El Bosque es una zona comercial insignia del barrio, allí se ofrece la gastronomía del Chocó y del Caribe colombiano. Foto: Guillermo Ossa

El barrio se llamaba Fidel Castro, debido a que el docente Vicente Mejía en procesos de alfabetización mencionaba a Cuba y la describía como un paraíso, entonces, la comunidad optó por un nombre que les recordara el país isleño. Ahora, no hay consenso en sus habitantes sobre el origen del término. Hay distintas versiones sobre el hecho, en una se cuenta que las personas construían su morada al lado de la vía.



Más de 40 mil personas residen en Moravia según un consolidado del 2015 del Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE).



“Moravia es un barrio muy diverso, aquí se encuentran personas de todas partes de Colombia y de Venezuela recientemente. Aquí no se le niega la morada a nadie. Yo tengo todo aquí, comercio, salud, educación, ocio. He vivido por 30 años en el sector y pienso que el barrio está bien así, no necesita cambios estructurales. Tenemos un bosque de comercio, pregunte por lo que no encuentre. Siempre he dicho que es el mejor barrio de Medellín, no me veo en otra parte”, manifiesta Mazo.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD