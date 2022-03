Sobre las tres de la tarde de este martes, lo que iba a ser un vuelo cotidiano desde Rionegro a Cartagena se convirtió en angustia.



Tras despegar, el capitán del vuelo de Latam LA4292 se percató que la llanta delantera tenía problemas, al parecer había explotado.



Pidió a la torre de control del aeropuerto José María Córdova un retorno de emergencia y prioridad en el aterrizaje.



El anunció generó pánico en los pasajeros del vuelo que, como ha quedado registrado en varios videos, se entregaron a las oraciones, al llanto y a pedido de auxilio, mientras la tripulación pedía calma y que permanecieran en los asientos.



Hacia las 3:12 pm, el avión aterrizó con llamas en la llanta delantera. Esto dejó residuos en la pista que obligaron al cierre del terminal aéreo.



El susto pasó y los pasajeres lograron desembarcar. No hay lesionados, según informó Latam.



Sobre las 6 de la tarde, el aeropuerto, que le sirve a la ciudad de Medellín, permanece cerrado hasta tanto no haya orden de la Aerocivil de reabrirlo.



Por ahora, no hay una hora estimada de reapertura y hay ocho vuelos cancelados y 15 con demoras.



