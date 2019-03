‘Queremos transformar la sociedad con la educación’: colegio Vermont

Una de las primeras acciones de la Red de Colegios (Redcol) en la institución educativa Vermont, luego de adquirirlo en el 2017, fue mejorar la infraestructura física.



Pero, más allá de intervenir muros, techos o paredes, las nuevas directivas buscaban un fin concreto: abrir espacios de aprendizaje novedosos, únicos. Por eso, la biblioteca del colegio dejó de ser un depósito de libros, como lo expresa el rector, Telmo Peña, y se convirtió en un espacio de discusión y generación de conocimiento.

Ahora, en vez de encontrarse una biblioteca tradicional, con estantes pesados en donde los libros reposan, es común hallar grupos de estudiantes discutiendo sobre alguna temática en particular.



Peña explica que la idea de transformar el lugar surgió de su última visita a la universidad de Harvard. Allí se encontró con que dentro de la biblioteca habían instalado un café Starbucks.



“"Se dieron cuenta de que las bibliotecas no deben ser ya un lugar en total silencio. No, ya eso cambió. Ahora deben ser espacios para debatir ideas, generar conocimiento de otras maneras”, comenta.

El cambio de ese lugar es solo un ejemplo de lo que se ha venido haciendo desde el 2017. Ese año, Redcol adquirió el colegio. Esta es una empresa colombiana que trabaja en la creación y gestión de proyectos educativos. Mónica Ramírez, directora de Educación e Innovación de esa organización, explica que ya son ocho los colegios en el país que funcionan bajo su sello.



El Vermont, ubicado en el municipio de El Retiro, oriente de Antioquia, fue el último adquirido por la red de educación. “Lo que hacemos es que potenciamos todo lo que encontramos en los colegios. Es decir, no es que sea borrón y cuenta nueva. No. Se trata de trabajar sobre lo construido”, explica Ramírez.



El rector Peña coincide con ella. Para él, Redcol encontró que el colegio Vermont estaba en un muy buen nivel académico, además de que contaba con una infraestructura moderna y agradable para toda la comunidad educativa.

En las aulas, por ejemplo, hicieron un trabajo de modernización. El bloque de preescolar fue intervenido en varios aspectos. Uno de ellos, quizás el que más resalta, es que el techo se hizo de un material adecuado para que la luz del sol pase a través de él, lo que logró darle al recinto un aspecto cálido.



En bachillerato se hizo un trabajo con la tecnología: cada estudiante tiene su propio computador y debe trabajar con él durante todo el año. Esta estrategia va de la mano con una de las novedades más grandes que se están implementando en la institución desde que llegó Redcol. Se trata de un eje transversal que involucra a todas las materias: la ciudadanía digital.

El Vermont, ubicado en El Retiro, oriente de Antioquia, cuenta con generosos espacios como el renovado edificio central. Foto: Jaiver Nieto/ETCE

El rector explica que, en el mundo de hoy, es insuficiente reconocerse como un ciudadano por fuera del entorno digital. Por eso, en cada materia se tocan los saberes específicos y se habla de las posibilidades de ese mundo no tangencial que es la web.



“En todas las asignaturas evaluamos un tema de ética digital. Es decir, con el conocimiento hacemos unas reflexiones sobre este mundo digital en que vivimos. Es principalmente un asunto ético”, explica Peña.



Ramírez precisa que esta nueva manera de enseñanza no es fortuita, sino que obedece a toda una lectura del entorno. Es decir, es producto de un juicioso estudio del contexto en que está sumergido el colegio, la ciudad y sus estudiantes y padres de familia.



“En Redcol analizamos bien cada contexto. Esa estrategia no hubiera servido en una ciudad diferente a Medellín. En algunas sedes tenemos un enfoque más hacia lo ambiental, eso depende del contexto de cada lugar”, señala Ramírez.

Otro de los ejes transversales de Redcol es la fuerte apuesta por el bilingüismo. Por eso, todos los letreros dentro del colegio están en inglés, y muchas discusiones se hacen en ese idioma.



Peña, cuando camina por los corredores del colegio, saluda a sus estudiantes únicamente en inglés. Estos, por su parte, le responden también con palabras anglosajonas. Ramírez explica que esa vocación bilingüe no es única del Vermont, sino que se aplica en los ocho colegios bajo la batuta de Redcol.



Pero enseñar solo otro idioma no parece suficiente. Es por eso que en algunas de las instituciones ya se empezó a impartir clases de francés y mandarín.



Según Ramírez, una de las preocupaciones de Redcol es que la educación de calidad sea más accesible para todos. Por ello, en el Vermont, como ya se ha hecho en otros colegios de la Red, se inició el trabajo para recibir niños de estratos 1 y 2.

Para poder acceder a la beca que ofrece el colegio, los niños deben cumplir unas condiciones básicas. Entre ellas, deben estar recomendados por la alcaldía de El Retiro o con el colegio Los Salados, instituciones con las que han venido trabajando.



Además, el niño debe tener un buen contexto familiar, estar sano dentro de los parámetros de talla y peso, vivir en una vivienda con servicios públicos y que sus padres se dediquen a un trabajo legal, sin importar si es informal. “La idea de esto es transformar el mundo por medio de la educación”, remata Ramírez.



MIGUEL OSORIO MONTOYA

Para EL TIEMPO

Medellín

Em Twitter: @MigoroMontoya