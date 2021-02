Impulsan moción de censura a la secretaria privada de Daniel Quintero

La bancada del Centro Democrático en el Concejo de Medellín anunció este martes la solicitud de moción de censura a María Camila Villamizar Assaf, secretaria Privada de la Alcaldía de Medellín, por su rol en EPM.



"Es la persona clave encargada de desestabilizar nuestras instituciones más queridas como EPM y el Jardín Botanico", señaló el concejal Simón Molina, quien lidera este proceso.

Y es que luego de la salida de Álvaro Guillermo Rendón, exgerente de EPM, se dio a conocer por sus declaraciones en diversos medios de comunicación que Villamizar intervenía en reuniones, al parecer que no eran de su competencia.



"Por su actuación indebida e interferencia con los temas relacionados con las Empresas Públicas de Medellín, así como la vulneración de las disposiciones contempladas en el Código de Gobierno Corporativo de EPM", se puede leer en el documento de la solicitud.



Al respecto de la solicitud, Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de la ciudad manifestó que "nació muerta", debido que no cumple con los requisitos.



(Le puede interesar: Polémica por programa para atención a niños y niñas en Medellín)



"Es importante recordarle al concejal Simón Molina que la proposición de moción de censura requiere por lo menos la mitad más uno de los integrantes de la corporación, es decir 11, y la bancada del Centro Democrático está conformada por ocho. Esta propuesta infundada no cumple con los requisitos legales expresados en el artículo 79 del reglamento del Concejo de Medellín, por lo que le pedimos a los corporados seriedad en el ejercicio de control político en la ciudad", señaló Restrepo.



El tono de la discusión se tornó diferente cuando el mismo secretario de Gobierno anunció que este miércoles se radicarán denuncias en Procuraduría contra el concejal Simón Molina "por pretender utilizar un mecanismo constitucional con fines incorrectos, con mentiras y engaños para desgastar la Administración Municipal".



En ese sentido, el corporado del Centro Democrático denunció que con esto están cobartando su labor.

#Urgente 🆘



Ahora en Medellín quieren silenciar el control político



Nuestro interés es defender a Medellín, con control político serio y riguroso



Ahora nos amenazan e intimidan con denuncias en la procuraduría



Ni un paso atrás seguiremos adelante defendiendo a nuestra ciudad pic.twitter.com/y4JfNO4Av4 — Simón Molina (@simonmolinag) February 10, 2021

"No nos dejemos llevar al escenario en el que nos quieren polarizar entre Uribistas o AntiUribistas. Hoy los problemas de la ciudad son graves y van más allá de una visión ideológica, por eso es necesario unirnos entorno a un propósito superior: ¡Proteger a Medellín!", dijo Molina.



(Lea también: Uribe explica preocupación sobre EPM)



A su turno, Villamizar defendió su labor. "Levantaré la voz cada vez que evidencie una actuación indebida! La transparencia y la legalidad son innegociables. Como Secretaria Privada de Medellín seguiré trabajando por la Medellín Futuro que ganó el 27 octubre 2019. No recuperarán por las malas lo que perdieron por la buenas", manifestó en su cuenta de Twitter, compartiendo un mensaje del alcalde de Medellín.



En el mensaje, Daniel Quintero trata de xenófobos a los concejales del Centro Democrático, al parecer refiriéndose a que la funcionaria no es de la ciudad.

María Camila Villamizar se defenderá con altura y contará con todo nuestro apoyo ante ataque xenófobo del CD para sacarla. Ella hizo investigación en EPM sobre cambiazo de Brasilera Camargo Correa por filial para no responderle a la ciudad por daños en Hidroituango. ¡Valiente! pic.twitter.com/Fmdr4lHWdN — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 9, 2021

MEDELLÍN

