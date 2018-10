Mobiliarios urbanos hechos con materiales reciclables

En parques y espacios públicos de ciudades como Medellín, Bogotá, Santa Marta y Montería existen mobiliarios urbanos hechos con materiales no renovables. Gracias a la iniciativa de un negociador internacional de la universidad Eafit surgió una empresa que aporta a la sostenibilidad desde los espacios públicos.

Juan Gabriel Rubiano, junto con la ingeniera Sara Vélez, desarrolló la idea de reutilizar el material que desecha la ciudad para devolverlo de una manera amigable y duradera.



Así nació Pigo, desde el 2013. La entidad que utiliza materiales como los cauchos de llantas y equipos electrónicos y se convierten en la materia prima de la fabricación de los mobiliarios. Todos los elementos son recubiertos de cauchos de colores que dialogan con la innovación de sus diseños.



Por lo menos el 80 por ciento de los materiales utilizados en cada módulo se fabrica con recursos renovables. Así lo explica Rubiano, quien es el creador y ejecutor de esta idea que, como cuenta, surgió desde un viaje en el que conoció una variedad de elementos con diseño particulares.

“Nos dimos cuenta de que muchos desechos no son recibidos por ninguna entidad y se quedan en las esquinas contaminando. Quisimos contribuir de alguna manera para mitigar el impacto”, manifestó Rubiano.



Al comienzo, Pigo se enfocaba en la adecuación de pisos para parques infantiles y zonas recreativas ofreciendo seguridad a los niños y niñas. Pero con el tiempo, y gracias a la consolidación de un equipo multidisciplinario, sus creadores descubrieron su interés por sacar al mercado un mobiliario que fuera cómodo, duradero y colorido.



“Quisimos romper una serie de paradigmas que no son necesariamente ciertos. Por ejemplo, no todo el mobiliario que dura tiene que ser de concreto, puede ser de colores y cómodo. Esas características pueden ir articuladas para ayudar con el medio ambiente”, cuenta el director.



Y es que la utilización de un elemento como el caucho permite una larga duración de los productos ya que, en condiciones normales, este es un material que no se degrada. Además, si es objeto de acciones vandálicas se puede reprocesar para construir un nuevo mobiliario.

Por lo menos el 80 por ciento de los materiales utilizados en cada módulo se fabrica con recursos renovables. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

En la actualidad, Pigo tiene una alianza con la alcaldía de Medellín para intervenir en 20 parques de la ciudad. Además, recientemente se articuló con Cimbrados, encargados de producir prefabricados en concreto y de alquilar equipos para la construcción.



Juan Esteban Arango, director de Mercadeo de Cimbrados, contó que con la alianza esperan destacarse en el mercado por su liderazgo en innovación. La experiencia de más de 40 años de Cimbrados y las ideas renovadas de Pigo convergen en la construcción de una serie de beneficios para la ciudad.



“Nos llamó mucho la atención esta alianza porque las formas de los mobiliarios y la parte del aprovechamiento de materiales de algunos residuos que son de difícil disposición dialogan de una manera estética. Además, la construcción ahora tiene la normativa de utilizar material reciclado, entonces el proceso de Pigo representa un gran beneficio para nosotros”, explicó Arango.



Al fabricar mobiliarios urbanos que aporten a la sostenibilidad ambiental, Pigo busca la expansión internacional para propagar el buen manejo de residuos en espacios públicos de distintos países.



“Cuando empecé quería hacer la ciudad más bonita, que los espacios públicos invitaran a la ciudadanía a apropiarse de ellos, a cuidarlos. Y, por supuesto, a mitigar el impacto ambiental. Por eso queremos expandirnos para que la gente nos conozca y sepa que hay diferentes formas de cuidar el planeta”, puntualizó Rubiano.

Carolina Ruiz

Para EL TIEMPO

ruicar@eltiempo.com @carorure