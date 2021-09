El drama de los afectados por el polémico contrato del Mintic

En Mutatá, un pequeño pueblo antioqueño a seis horas de Medellín, se ilusionaron cuando les dijeron que los iban a conectar a internet.



Al municipio, que tiene alrededor de 12.000 habitantes y donde la señal no es buena ni siquiera en el casco urbano, le correspondieron 12 de los 14.000 Centros Digitales que comenzó a instalar el Gobierno a través de un programa impulsado por el Ministerio de las TIC.



Pero estar conectado a internet se quedó, por ahora, en una ilusión. ¿La razón? Antioquia fue uno de las 16 zonas que se le adjudicaron a Unión Temporal Centros Poblados a través de un polémico contrato que le terminó costando la cabeza a la ministra de las TIC, Karen Abudinen.



Pero, más allá de las disputas legales y políticas, desde el municipio lo que piden es que los conecten a internet, en especial en la zona rural, para así poder aprovechar los beneficios del mundo digital. Una de las personas que hacen la súplica es John Ferney Higuita Corrales, rector de la Institución Educativa Rural La Inmaculada Caucheras, que tiene 1.065 estudiantes en 14 sedes.



En la Inmaculada Caucheras de Mutatá comenzaron a instalar tres centros digitales. Foto: Cortesía La Inmaculada Caucheras

El caso de esta escuela es particular, pues a comienzos de agosto Centros Poblados comenzó a instalar los equipos en tres sedes, pero estos nunca funcionaron adecuadamente y hoy esos equipos están abandonados.



Según Higuita, a comienzos de agosto se hizo la instalación. Le dijeron que uno entraría en funcionamiento para octubre, pero los otros “los instalaron y a los dos días ya no servían”.



A la falta de conexión se suma que no hay transporte escolar para las zonas más apartadas, por lo cual “les damos material impreso como para que haya un derecho a la educación”. Esto provocó que 55 estudiantes dejaran de asistir a clases en las últimas semanas.



El rector cuenta que cuando el operador fue a instalar el internet le dijo que “era el mejor servicio”. Pero cuando dejó de funcionar comentó la situación, y “me decían que eran problemas atmosféricos o ambientales”.



Como no funcionaba, envió una petición al Mintic para que solucionaran el problema. Dice el rector que la semana pasada lo llamaron del Ministerio a preguntarle si el servicio estaba restablecido, pues “según el operador, ya habían superado las fallas. Pero yo dije: ‘Señora, qué pena, pero eso es una falsedad. Aquí no hay ninguna señal’. No aparece ni en redes disponibles”, agregó el docente.



Para Higuita no solo se trata de ingresar a internet y reducir un poco las brechas educativas entre los estudiantes de los pueblos y los de las grandes ciudades.

Acá también se trata del ejemplo que se les está dando a los niños, a propósito del polémico contrato y el presunto caso de corrupción.

Es un daño muy grande que les hacen a los niños, Yo no sé qué va a hacer el Gobierno, porque da un mal ejemplo a la sociedad FACEBOOK

TWITTER

“Es un daño muy grande que les hacen a los niños, Yo no sé qué va a hacer el Gobierno, porque da un mal ejemplo a la sociedad. A estos niños les estamos enseñando la ética, la moral, pero pasan estas cosas. Uno dice: niños, eso pasó, pero no le presten atención a eso. Sigamos nosotros, demos ejemplo nosotros, pero son cosas que no deben pasar. Qué pesar con la gente más pobre y más necesitada del territorio”, complementó Higuita.

Lo que dice el Mintic

El Ministerio de las TIC adjudicó el 9 de diciembre de 2020 dos contratos para instalar 14.745 Centros Digitales en los 32 departamentos. La idea era conectar a las personas que viven en las zonas rurales y facilitar el acceso a la información.



Los encargados de desarrollar el proyecto eran Comunicación Celular S. A. Comcel S. A., al que se le adjudicó la zona A (7.468 puntos) por $ 1,06 billones. Los restantes, la zona B, fueron para Unión Temporal Centros Poblados, por $ 1,07 billones. El 13 de agosto se declaró la caducidad de este último por presuntas irregularidades.



El Ministerio señaló que si bien Centros Poblados comenzó la instalación de algunos puntos –más de 1.000, según la empresa–, tenían un periodo de estabilización, por lo cual los instalados contaban con dos meses para que el servicio funcionara en óptimas condiciones.



De hecho, en este caso, cuando llevaron los equipos comenzó la instalación, pero legalmente ningún punto quedó listo, por lo cual se citó a la audiencia de incumplimiento.



Se estimaba que las entregas oficiales comenzaran en octubre, pero como se declaró la caducidad del contrato, ninguno de estos está funcionando y se debe esperar la nueva adjudicación para saber el futuro de esos colegios, así como el de los más de 6.000 puntos que quedaron pendientes en Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, que eran las zonas de Unión Temporal Centros Poblados.

