'La seguridad de Medellín no puede depender de pactos de grupos criminales': Mindefensa

Durante la mañana de este miércoles, 17 de enero, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, adelantó un consejo de seguridad en Medellín con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el alcalde Federico Gutiérrez, mandatarios de los demás municipios del Valle de Aburrá y los altos mandos militares y policiales.



Una de las principales conclusiones del encuentro —que abordó problemáticas como la seguridad ciudadana, el uso de tecnologías para combatir el crimen y el incremento de los hurtos y la extorsión— fue el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública en la región.

Según anunció Velásquez, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recibirá en los próximos días 30 uniformados del Gaula, 30 de la Dirección de Protección, 30 de Sijín y 30 de Dipol; mientras que a la Policía Antioquia llegarán 40 uniformados del Gaula, 30 de la Sijín y 30 de Dipol.



Aunque desde el Ministerio de Defensa aprobaron en los últimos meses los planes 20.000 y 16.000 para el fortalecimiento en el número de patrulleros y soldados profesionales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hasta el momento se desconocen cuántas unidades se desplegarán en el departamento.



Mindefensa lideró un consejo de seguridad en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

"Tenemos un optimismo en cuanto al compromiso asumido a la unidad contra la inseguridad que estamos fortalecimiento a las acciones que de manera conjunta, coordinada y colaborativa vamos a desarrollar. Esperamos que pronto podamos presentar a la comunidad unos resultados positivos en seguridad", dijo Velásquez.



El ministro precisó que no es cierto que haya algún tipo de discriminación de la Fuerza Pública en el departamento derivado de los desafectos políticos entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.



"No ha habido ninguna una insinuación de que a Medellín y Antioquia no se le atienda como se le debe atender. Cualquier contradicción política que pueda existir no va a incidir en el tema de seguridad", aclaró Velásquez.



Y dijo que concuerda con el alcalde Gutiérrez en que la seguridad de Medellín no puede depender de pactos ni la buena voluntad de las organizaciones criminales que actualmente hacen parte del proceso de 'paz urbana' en la cárcel de Itagüí.



"Esto es con la capacidad real del Estado, eso es lo que tenemos que fortalecer e incrementar", agregó el funcionario, quien añadió que sería muy conveniente una reunión con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el alcalde Gutiérrez para revisar las preocupaciones y los avances en la mesa.



De hecho, el mandatario de los medellinenses confirmó que el pasado lunes sostuvo una reunión con Patiño en la que manifestó sus dudas frente al espacio de diálogo socio jurídico que adelanta el Gobierno con los principales cabecillas de las organizaciones criminales.



"Expresamos las preocupaciones que tiene la gente en las calles por los hurtos y la extorsión. Medellin y el área metropolitana no pueden depender de la buena voluntad de las bandas criminales, hay que seguir luchando. La gente manifiesta sentir temor y tienen toda la razón en exigir seguridad. Se han logrado algunos acuerdos importantes. Necesitamos más pie de fuerza y Policía Judicial", indicó el alcalde Gutiérrez tras el encuentro.



